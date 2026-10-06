Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au destructurat o rețea de corupție de proporții la granița de nord a României. Șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, Adiel Viorel Babici, și șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, Mihai Kis, au fost reținuți alături de alți șapte polițiști și vameși într-un dosar în care sunt cercetate în total 47 de persoane.

Anchetatorii susțin că mita încasată de la șoferii care intrau din Ucraina era colectată și redistribuită după o schemă piramidală bine pusă la punct.

În urma celor peste 40 de percheziții desfășurate pe 5 octombrie la domiciliile suspecților, anchetatorii au ridicat o sumă impresionantă: peste 300.000 de euro sau echivalentul în alte valute, bani proveniți din activitatea infracțională.

Un sistem de șpagă organizat pe trei niveluri

Anchetatorii DNA arată că mecanismul infracțional a fost pus în mișcare încă din anul 2022, profitând de explozia traficului de mărfuri, colete și persoane generată de războiul din Ucraina.

Babici și Kis ar fi pus bazele unui grup infracțional structurat pe trei paliere ierarhice, menit să asigure colectarea fără riscuri a banilor de la conducătorii auto.

La primul nivel se aflau chiar cei doi conducători ai instituțiilor de la frontieră. Aceștia se foloseau de pârghiile de comanda pentru a numi oameni de încredere în poziții cheie și la conducerea turelor de serviciu.

Al doilea nivel era format din coordonatorii de tură. Rolul acestora era să adune banii strânși de la populație, să păstreze o cota-parte, iar restul să îl înainteze către conducere.

În Vama Halmeu existau "tarife" bine stabilite pentru fiecare vehicul, iar responsabilii de tură opreau aproximativ 25% din mita strânsă de vameși pentru a o trimite șefului Biroului Vamal.

La baza piramidei se aflau polițiștii de frontieră și vameșii care operau direct la benzi. Aceștia primeau sume cuprinse între 50 și 1.900 de euro de la șoferi pentru a închide ochii la controale sau pentru a grăbi procedurile de trecere.

Șpăgi lunare de mii de euro și taxe de protecție la nivel înalt

Probele administrate de anchetatori arată că sumele care ajungeau la vârful rețelei erau considerabile. Spre exemplu, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, Adiel Viorel Babici ar fi încasat de la subordonații săi 6.450 de dolari, 2.750 de euro, dar și alte foloase necuvenite.

Mai mult, procurorii arată că șeful Poliției de Frontieră Halmeu i-ar fi pretins unui subordonat o taxă fixă de 4.000 de euro pe lună pentru a-l menține în funcție.

În ceea ce îl privește pe Mihai Kis, șeful Vămii Halmeu, datele din dosar indică faptul că acesta a primit cel puțin 800 de euro în două tranșe, la începutul toamnei anului 2026, direct de la un funcționar din subordine.

În dosar sunt cercetați în total 38 de alți polițiști de frontieră și lucrători vamali pentru luare de mită și constituire de grup infracțional organizat.