Gigantul german de echipamente sportive Adidas a inițiat o acțiune în instanță împotriva mărcii australiene de modă rapidă White Fox, pe care o acuză de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin promovarea și comercializarea unor haine inscripționate cu patru dungi paralele. Reprezentanții Adidas susțin că acest design este substanțial identic sau înșelător de similar cu simbolul lor consacrat cu trei dungi și că intenția mărcii din Sydney este de a profita necuvenit de reputația internațională a brandului german, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Conform documentelor depuse la o instanță federală din Australia, Adidas a solicitat încă din luna martie companiei australiene să oprească producția și publicitatea pentru aceste articole de îmbrăcăminte, însă demersurile amicale au fost refuzate. White Fox este o marcă de fast-fashion extrem de populară în rândul tinerilor din Australia, Marea Britanie și Statele Unite, bazându-și strategia de marketing pe panouri stradale, reclame pe mijloacele de transport în comun și campanii masive realizate cu influenceri din mediul universitar.

Ce acuză Adidas și cum au fost modificate reclamele după trimiterea în judecată

Avocații Adidas au prezentat judecătorilor dovezi detaliate care includ comparații directe între produsele celor două companii, precum treninguri sau pantaloni scurți, dar și imagini din campaniile publicitare ale mărcii australiene. Într-una dintre reclamele incriminate, lansată în spațiul virtual în vara anului 2025, un model purta șosete cu patru dungi create de White Fox în combinație cu o pereche de adidași roz autentici marca Adidas.

Reprezentanții companiei germane avertizează că asocierea directă a celor două mărci în cadrul acelorași materiale promoționale îi poate determina pe cumpărători să creadă că există o colaborare oficială între firme sau că Adidas a aprobat utilizarea respectivului model grafic.

Un detaliu relevat în dosar arată că, la doar câteva zile după înregistrarea acțiunii în instanță, imaginea adidașilor Adidas din reclama online a fost modificată digital pentru a elimina treptat elementele distinctive ale siglei germane, până la ștergerea lor completă.

Argumentele apărării și miza financiară a procesului

În fața judecătorului Ian Jackman, reprezentanții legali ai firmei White Fox au respins acuzațiile de utilizare neautorizată a mărcii, susținând că nu există o intenție de inducere în eroare.

Deși nu au depus încă întâmpinarea oficială, avocații companiei australiene au semnalat că își vor construi apărarea pe ideea că și alte branduri cunoscute de pe piața locală, precum Cotton On, Sportscraft sau Glassons, comercializează articole vestimentare cu elemente estetice similare.

Miza financiară a litigiului este considerabilă. Adidas, care a înregistrat venituri globale de 24,8 miliarde de euro în 2025, solicită instanței obligarea firmei White Fox la plata tuturor profiturilor obținute din vânzarea produselor cu patru dungi, la care se adaugă dobânzi și cheltuieli de judecată.

White Fox, afacere fondată în 2013 de soții Georgia și Daniel Kontos alături de mama acestuia, Melina Masseri, a cunoscut o expansiune financiară spectaculoasă, raportând încasări de 377 de milioane de dolari în intervalul iunie 2024 - iunie 2025, o creștere masivă față de cele 121 de milioane de dolari înregistrate în 2022.

Precedentele juridice și calendarul procesului

Compania germană vinde echipamente sportive cu cele trei dungi tradiționale pe piața australiană încă din anul 1957 și își protejează cu strictețe identitatea vizuală la nivel global. Aceasta nu este prima dispută legală de acest gen pe continentul australian.

În 2013, Adidas a câștigat un proces similar împotriva mărcii locale Pacific, care scosese la vânzare adidași purtând tot un model cu patru dungi.