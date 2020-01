De Daria Maria Diaconu,

„Doi câini au fost găsiți morți în casă, iar în curte erau patru câini, grași, pentru că descoperiseră un sac de hrană uscată. I-am luat. Trei fete și un băiat. Un alt câini l-a preluat o vecină. Cei din casă n-au avut apă și probabil că din cauza deshidratării au murit.

Ultima oară am vorbit cu Cristina în 12-13 decembrie. Pe 15 am plecat din țară. Ne știam de peste 20 de ani. Prietenia noastră era mai specială. Vorbeam de fiecare dată când era nevoie. Vorbeam destul de des. Nu mi s-a părut nimic suspect că nu răspunde la telefon. Era o persoană care nu-și dorea să fie în atenția tuturor. A fost dezamăgită de tot ce s-a întâmplat în țara asta. Mai are 50-60 de câini, de la Balotești, i-a dus la adăposturi din țară. Salvați din tot felul de situații. Câinii de acasă îi avea de pe străzi, câmpuri, loviți de mașini”, a declarat Kuki Bărbuceanu.

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 ani. Vedeta TV a fost găsită decedată în locuința sa din Otopeni. Alerta a fost dată de o vecină, care a anunțat poliția că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

