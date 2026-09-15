Aeroportul din Catania, închis din nou, din cauza erupției vulcanului Etna. Cum poți obține compensații financiare dacă ți s-a anulat zborul

Aeroportul Catania din Sicilia a suspendat toate zborurile marți din cauza unui nor de cenușă vulcanică generat de o nouă erupție a vulcanului Etna. Turiștii și pasagerii care aveau programate curse pe cel mai tranzitat aeroport sicilian se confruntă cu anulări și redirecționări, activitatea fiind oprită cel puțin până marți, 15 septembrie 2026, la ora locală 14:30.

Reprezentanții aeroportului au recomandat tuturor călătorilor să verifice statutul zborurilor direct la companiile aeriene înainte de a se deplasa spre terminale, relatează publicația britanică The Sun.

Etna a provoacat haos pe aeroportul din Catania

Problema norului de cenușă afectează atât sosirile, cât și plecările, primele perturbări de curse începând încă de ieri, când vulcanul Etna a dat primele semne de reactivare intensă.

Printre cursele afectate se numără zboruri operate de compania easyJet de pe aeroportul London Gatwick, unele fiind deja redirecționate către aeroportul din Palermo, în timp ce alte zboruri riscă să fie anulate complet.

Nu este prima dată când Etna provoacă haos în traficul aerian: luna trecută, erupțiile repetate au forțat închiderea aeroportului din Catania timp de cinci zile consecutive, lăsând sute de oameni blocați în terminale, iar aeroportul din Malta a fost nevoit să anuleze la rândul său 19 zboruri din cauza cenușii.

Cum poți beneficia de compensații financiare dacă zborul tău a fost anulat

Experții avertizează pasagerii să nu accepte automat rambursarea banilor pe bilet dacă intenționează în continuare să ajungă la destinație.

Odată ce opțiunea de rambursare a banilor este acceptată de către pasager, obligația companiei aeriene de a oferi asistență, cazare sau rerutare încetează definitiv.

Călătorii sunt sfătuiți să solicite cea mai rapidă alternativă de transport, chiar și la o altă companie aeriană dacă aceasta poate asigura un zbor considerabil mai devreme.