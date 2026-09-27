Președintele sârb Aleksandar Vucic, aflat în dificultate pe plan politic, a decis să demisioneze duminică, 27 septembrie - o mișcare bine mediatizată, în speranța că va rămâne la putere ca prim-ministru după alegerile parlamentare din 25 octombrie, relatează Bloomberg.

Șefa Parlamentului, Ana Brnabic, o aliată a lui Aleksandar Vucic, va prelua rolul de președinte interimar. Pe fondul acestor schimbări la conducerea țării, după doi ani de proteste antiguvernamentale, sârbii se pregătesc pentru un scrutin animat de o mișcare a studenților.

Cu toate acestea, Vucic este încrezător că Partidul Progresist va triumfa, ceea ce i-ar putea permite să-și prelungească controlul asupra puterii, pe care îl deține încă din 2012. Planul lui Vucic de a trece în funcția de prim-ministru amintește de o strategie urmată în trecut de liderul autocrat rus Vladimir Putin, care și-a menținut influența politică petrecând patru ani ca prim-ministru (2008-2012) pentru a evita limitele privind mandatele prezidențiale - limite eliminate între timp.

Kremlinul susține într-un comunicat că Vucic a discutat sâmbătă cu Putin și l-a informat pe liderul rus despre pregătirile pentru alegeri.

Pentru ca planul lui Vucic să funcționeze, Partidul Progresist trebuie să învingă unul dintre cei mai puternici adversari politici din prezent, și anume Lista Studenților, care promite să anuleze controlul total al președintelui asupra instituțiilor publice, inclusiv asupra sistemului judiciar și asupra mass-mediei, asigurând în același timp accesul populației la locuințe și asistență medicală.

Mișcarea condusă de studenți s-a dezvoltat din protestele masive începute în 2024, după ce prăbușirea unei copertine la o gară recent renovată în orașul Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane. Tragedia de la Novi Sad a declanșat indignare publică, pe fondul acuzațiilor de corupție în atribuirea contractelor și de incompetență a guvernării.

În cei nouă ani de președinție ai lui Vucic, Serbia a păstrat candidatura de aderare la Uniunea Europeană, aflată în impas acum, în paralel cu continuarea unor așa-zise „relații de prietenie” cu Moscova. De asemenea, Vucic a încercat să transforme Serbia, o țară fără ieșire la mare, cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, într-o poartă-cheie pentru intrarea Chinei în Europa.

Aleksandar Vucic, în vârstă de 56 de ani, nu a reușit să restabilească legăturile cu Kosovo, o condiție-cheie pentru aderarea la UE.