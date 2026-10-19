Alertă cu bombă într-un avion de pasageri care se apropia de România. Un MiG-29 a escortat aeronava până la Sofia

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Un avion Austrian Airlines care zbura de la Tel Aviv la Viena a fost deviat spre Sofia, Bulgaria, după o amenințare cu bombă. La bordul aeronavei Airbus A320 se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului. Avionul a aterizat în siguranță, pasagerii au fost debarcați, iar autoritățile bulgare au început verificările de securitate și o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului, relatează AFP.
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Un avion Austrian Airlines care zbura de la Tel Aviv la Viena a fost nevoit să își schimbe ruta și să aterizeze de urgență la Sofia, în Bulgaria, duminică, după o amenințare cu bombă, potrivit autorităților bulgare și companiei aeriene.
Echipajul a decis să aterizeze pe aeroportul din capitala Bulgariei după ce ar fi primit o amenințare cu bombă în timp ce aeronava se apropia de România, a anunțat Ministerul Transporturilor din Bulgaria. După aterizare, pasagerii au fost evacuați din avion.
Forțele aeriene bulgare au ridicat de la sol un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta aeronava de pasageri, conform procedurilor în astfel de situații, a precizat ministerul.
Compania Austrian Airlines a declarat pentru agenția de presă AFP că la bordul aeronavei se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului. După aterizarea în siguranță la Sofia, a început verificarea de securitate a avionului, un Airbus A320.
„După finalizarea verificării aeronavei, pasagerii vor fi repartizați pe zboruri alternative cât mai repede posibil”, a transmis compania aeriană.
Potrivit datelor platformei de monitorizare a zborurilor Flightradar24, aeronava, înmatriculată OE-LZE, a intrat în spațiul aerian al României în jurul orei 21.10, înainte de a schimba direcția spre sud și de a se întoarce către Bulgaria, unde a aterizat la Sofia.
Datele unei alte platforme de urmărire a zborurilor, ADS-B Exchange, indică faptul că avionul transmitea în jurul aceluiași moment codul 7700, utilizat pentru semnalarea unei situații generale de urgență.
Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat constituirea unei echipe de intervenție pentru gestionarea crizei și a precizat că instituțiile competente au început investigarea incidentului.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a fost primită amenințarea și să clarifice toate detaliile legate de devierea aeronavei.
La sfârșitul lunii trecute, într-un incident separat, copilotul unui avion al companiei Flydubai, care efectua o cursă de la Dubai la Tel Aviv, l-a agresat pe comandantul de bord şi ar fi încercat să prăbuşească avionul.
El a fost împiedicat de comandant, de restul echipajului şi de pasageri.
Săptămâna trecută, Croația și Germania au ridicat de la sol avioane de vânătoare după ce o aeronavă comercială care zbura de pe insula grecească Corfu către orașul german Nürnberg a transmis accidental o alertă de deturnare.