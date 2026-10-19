Alertă cu bombă într-un avion de pasageri care se apropia de România. Un MiG-29 a escortat aeronava până la Sofia

Un avion Austrian Airlines care zbura de la Tel Aviv la Viena a fost deviat spre Sofia, Bulgaria, după o amenințare cu bombă. La bordul aeronavei Airbus A320 se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului. Avionul a aterizat în siguranță, pasagerii au fost debarcați, iar autoritățile bulgare au început verificările de securitate și o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului, relatează AFP.

Alertă cu bombă la bordul unui avion care zbura de la Tel Aviv la Viena

Un avion Austrian Airlines care zbura de la Tel Aviv la Viena a fost nevoit să își schimbe ruta și să aterizeze de urgență la Sofia, în Bulgaria, duminică, după o amenințare cu bombă, potrivit autorităților bulgare și companiei aeriene.

Echipajul a decis să aterizeze pe aeroportul din capitala Bulgariei după ce ar fi primit o amenințare cu bombă în timp ce aeronava se apropia de România, a anunțat Ministerul Transporturilor din Bulgaria. După aterizare, pasagerii au fost evacuați din avion.

Forțele aeriene bulgare au ridicat de la sol un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta aeronava de pasageri, conform procedurilor în astfel de situații, a precizat ministerul.

51 de pasageri și șase membri ai echipajului se aflau la bordul aeronavei

Compania Austrian Airlines a declarat pentru agenția de presă AFP că la bordul aeronavei se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului. După aterizarea în siguranță la Sofia, a început verificarea de securitate a avionului, un Airbus A320.

„După finalizarea verificării aeronavei, pasagerii vor fi repartizați pe zboruri alternative cât mai repede posibil”, a transmis compania aeriană.

Potrivit datelor platformei de monitorizare a zborurilor Flightradar24, aeronava, înmatriculată OE-LZE, a intrat în spațiul aerian al României în jurul orei 21.10, înainte de a schimba direcția spre sud și de a se întoarce către Bulgaria, unde a aterizat la Sofia.

Datele unei alte platforme de urmărire a zborurilor, ADS-B Exchange, indică faptul că avionul transmitea în jurul aceluiași moment codul 7700, utilizat pentru semnalarea unei situații generale de urgență.

Autoritățile bulgare au deschis o anchetă

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat constituirea unei echipe de intervenție pentru gestionarea crizei și a precizat că instituțiile competente au început investigarea incidentului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a fost primită amenințarea și să clarifice toate detaliile legate de devierea aeronavei.

La sfârșitul lunii trecute, într-un incident separat, copilotul unui avion al companiei Flydubai, care efectua o cursă de la Dubai la Tel Aviv, l-a agresat pe comandantul de bord şi ar fi încercat să prăbuşească avionul.

El a fost împiedicat de comandant, de restul echipajului şi de pasageri.