Cele două avioane au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar semnalul electronic a dispărut, transmite MApN.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.

„Coeziunea și solidaritatea reprezintă fundamentul alianței Nord Atlantice și constituie garanția fermă că orice provocare la adresa securității va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar și hotărât”, subliniază MApN.

Atacuri frecvente asupra porturilor ucrainene

Prezența dronelor atât de aproape de teritoriul NATO reconfirmă importanța consolidării flancului estic al Alianței și a capacităților de apărare aeriană. Deși MApN nu specifică originea dronelor, contextul sugerează puternic că ar putea fi drone militare rusești, având în vedere atacurile lor frecvente asupra porturilor ucrainene din apropiere.

Există și posibilitatea ca acestea să fi fost drone ucrainene, dar comportamentul de retragere după detectare este mai tipic pentru o parte care nu dorește o confruntare cu o forță NATO.

Incidentul subliniază necesitatea unei vigilențe constante în regiune, având în vedere intensitatea conflictului din Ucraina și utilizarea pe scară largă a dronelor de către ambele părți.

Rusia a atacat cu drone în apropierea graniței cu România

Locuitorii din Isaccea, județul Tulcea, au primit un mesaj RO-Alert, în noaptea de luni spre marti, 2 septembrie, în urma unor noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, aproape de granița cu România. Ei au fost avertizați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să ia măsuri de protecție, transmit portalul TLNews și site-ul Ministerului Apărării.

„Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare. La ora 23.46 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, iar în jurul orei 0.20 au fost ridicate și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu”, au precizat reprezentanții MApN.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național. La ora 0.50, a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele s-au întors în siguranță la bazele lor.

„Vedem războiul de pe balcon, nu avem voie să tragem”

România se află prinsă în mijlocul tensiunilor generate de războiul din Ucraina, iar românii din nordul Dobrogei simt tot mai puternic suflul conflictului. Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de peste Dunăre se văd și se aud de pe malul nostru, iar fragmentele de drone au ajuns în repetate rânduri pe teritoriul României. Și tot mai mulți se întreabă de ce nu doboară armata română aceste drone?

Invitat la Antena 3, ministrul a explicat că România nu are voie să intervină direct pe teritoriul Ucrainei, scrie Observator News.

„Dronele cad în Ucraina, pe malul celălalt al Dunării. În momentul în care ucrainenii trag, bucăți din drone ajung pe teritoriul românesc. Așa s-a întâmplat de mai multe ori. Deci vedem războiul de pe balcon, din păcate. Vedem cum rușii atacă în nordul Dobrogei, frecvent, porturile ucrainene. Aseară, armata română a ridicat două aeronave F-16, iar aliații germani au ridicat două Eurofighter. Din fericire, populația este protejată, pentru că dronele cad pe teritoriul ucrainean. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”, a declarat Moșteanu.





