Au schimbat traiectoria

Cele două avioane au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar semnalul electronic a dispărut, transmite MApN.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.

„Coeziunea și solidaritatea reprezintă fundamentul alianței Nord Atlantice și constituie garanția fermă că orice provocare la adresa securității va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar și hotărât”, subliniază MApN.

Atacuri frecvente asupra porturilor ucrainene

Prezența dronelor atât de aproape de teritoriul NATO reconfirmă importanța consolidării flancului estic al Alianței și a capacităților de apărare aeriană. Deși MApN nu specifică originea dronelor, contextul sugerează puternic că ar putea fi drone militare rusești, având în vedere atacurile lor frecvente asupra porturilor ucrainene din apropiere.

Există și posibilitatea ca acestea să fi fost drone ucrainene, dar comportamentul de retragere după detectare este mai tipic pentru o parte care nu dorește o confruntare cu o forță NATO.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Incidentul subliniază necesitatea unei vigilențe constante în regiune, având în vedere intensitatea conflictului din Ucraina și utilizarea pe scară largă a dronelor de către ambele părți.

Rusia a atacat cu drone în apropierea graniței cu România

Locuitorii din Isaccea, județul Tulcea, au primit un mesaj RO-Alert, în noaptea de luni spre marti, 2 septembrie, în urma unor noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, aproape de granița cu România. Ei au fost avertizați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să ia măsuri de protecție, transmit portalul TLNews și site-ul Ministerului Apărării.

„Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare. La ora 23.46 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, iar în jurul orei 0.20 au fost ridicate și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu”, au precizat reprezentanții MApN.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național. La ora 0.50, a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele s-au întors în siguranță la bazele lor.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

„Vedem războiul de pe balcon, nu avem voie să tragem”

România se află prinsă în mijlocul tensiunilor generate de războiul din Ucraina, iar românii din nordul Dobrogei simt tot mai puternic suflul conflictului. Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de peste Dunăre se văd și se aud de pe malul nostru, iar fragmentele de drone au ajuns în repetate rânduri pe teritoriul României. Și tot mai mulți se întreabă de ce nu doboară armata română aceste drone?

Invitat la Antena 3, ministrul a explicat că România nu are voie să intervină direct pe teritoriul Ucrainei, scrie Observator News.

„Dronele cad în Ucraina, pe malul celălalt al Dunării. În momentul în care ucrainenii trag, bucăți din drone ajung pe teritoriul românesc. Așa s-a întâmplat de mai multe ori. Deci vedem războiul de pe balcon, din păcate. Vedem cum rușii atacă în nordul Dobrogei, frecvent, porturile ucrainene. Aseară, armata română a ridicat două aeronave F-16, iar aliații germani au ridicat două Eurofighter. Din fericire, populația este protejată, pentru că dronele cad pe teritoriul ucrainean. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”, a declarat Moșteanu.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Răzvan Exarhu a încercat să mențină echilibrul show-ului „La bine și la roast”: „S-a mai făcut botic ca să zic așa”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Elle.ro
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Un cioban român dat dispărut în Italia a supraviețuit 12 zile doar cu apă și mere
Știri România 14:16
Un cioban român dat dispărut în Italia a supraviețuit 12 zile doar cu apă și mere
Circulația mașinilor și a autobuzelor în centrul Bucureștiului, îngreunată în acest weekend. Mesajul Poliției Rutiere
Știri România 13:52
Circulația mașinilor și a autobuzelor în centrul Bucureștiului, îngreunată în acest weekend. Mesajul Poliției Rutiere
Parteneri
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Adevarul.ro
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Ce a pățit un influencer venit din SUA după ce a mers cu trotineta prin București: „Noroc că eram în fața spitalului”
Stiri Mondene 15:31
Ce a pățit un influencer venit din SUA după ce a mers cu trotineta prin București: „Noroc că eram în fața spitalului”
Teo spune adevărul despre ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” cu Ella: „Nu am fost îndrăgostit”
Stiri Mondene 15:20
Teo spune adevărul despre ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” cu Ella: „Nu am fost îndrăgostit”
Parteneri
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Elle.ro
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
ObservatorNews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Mediafax.ro
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Când trecem la ora de iarnă în 2025. Data exactă în care dăm ceasul înapoi
KanalD.ro
Când trecem la ora de iarnă în 2025. Data exactă în care dăm ceasul înapoi

Politic

Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 15:00
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 14:46
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
Fanatik.ro
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile