Un cuplu britanic, Alex și Emma, cunoscut pentru canalul lor de YouTube „Travel Beans”, a achiziționat în 2024 o casă cu 6 camere pe insula italiană mereu însorită, pentru suma de doar 35.000 de lire sterline (41.000 de euro).

Ei au estimat inițial că renovarea proprietății i-ar costa 45.000 de lire sterline (52.500 de euro), însă acum se tem că aceste cheltuieli ar putea depăși 100.000 de lire sterline (116.000 de euro), punând în pericol visul lor de a cumpăra o locuință în Marea Britanie,

Deocamdată, planurile de renovare au fost oprite. „Fiecare liră cheltuită pe casa din Sicilia ne întârzie visul de a avea o locuință în Marea Britanie. Întrebarea este: în acest moment al vieții, unde vrem să investim următoarele 50.000 sau 60.000 de lire sterline (70.000 de euro)?”, a spus Emma.

În ciuda viziunii lor de a transforma casa într-un refugiu de vară sau, eventual, într-o locuință pentru pensionare, cei doi au început să se întrebe dacă investiția merită efortul.

„Visul nostru suprem este să avem o casă în Marea Britanie. Iar cheltuielile din Sicilia par că ar trebui să fim un sac fără fund”, a insistat și Alex.

Alex și Emma

Planurile lor inițiale includeau renovarea terasei de pe acoperiș, care oferă o vedere spectaculoasă asupra Mării Mediterane, și construirea unei a două băi. Totuși, după ce au discutat cu, Sara și Luca, prietenii lor care trec printr-un proiect de renovare similar, Alex și Emma au devenit îngrijorați de creșterea costurilor.

Sara și Luca i-au avertizat că sumele prevăzute pentru lucrări s-ar putea chiar dubla. „Ar fi ridicol să nu le ascultăm avertismentul”, a spus Emma.

Fenomenul achiziționării de locuințe ieftine în Italia nu este o noutate. Mai multe regiuni, inclusiv Sicilia, Sardinia și Toscana, oferă locuințe la prețuri extrem de mici, unele chiar și pentru 1 euro, ca parte a inițiativelor locale de revitalizare a comunităților în declin.

Totuși, aceste proprietăți necesită adesea lucrări de renovare extinse, iar costurile ulterioare pot depăși cu mult așteptările inițiale.

Casa dintr-un sat sicilian are 6 camere

În ciuda provocărilor, cuplul rămâne atașat de ideea unei vieți simple și relaxate pe insula italiană.

„Sicilia nu a fost o alegere întâmplătoare pentru noi. Este ceea ce facem de-o viață – găsim moduri neconvenționale de a trăi, prioritizăm libertatea și nu avem nevoie de o avere pentru asta. Ne place Sicilia. Ne oferă un ritm de viață mai lent și ne permite să creăm amintiri de familie când copiii noștri sunt încă mici”, a explicat Emma.

Alex a subliniat că proprietatea poate deveni, pe viitor, casa lor de pensionare: „Reprezintă libertatea față de modul convențional de a trăi”.

Cei doi, care își documentează aventurile pe canalul lor de YouTube, încă analizează dacă să investească mai mult în casa din Sicilia sau să își canalizeze economiile pentru a-și cumpăra un cămin în Marea Britanie.





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