„PSD a câştigat aceste alegeri, rezultatul din sondaje cu siguranţă va fi confirmat la numărătoarea voturilor şi opinia mea este că această diferenţă se va consolida. Este un lucru extrem de important că am reuşit să convingem majoritatea cetăţenilor din România că PSD are soluţii, că PSD doreşte să facă o altă politică în România, politica responsabilităţii, a profesionalismului şi care nu are loc de festivism şi demagogie”, a precizat Alexandru Rafila.

Ceea ce vrem cât mai repede după încheierea numărătorii voturilor este ca această ţară să aibă un guvern stabil, care să poată să ofere soluţii situaţiei de criză majoră din domeniul sanitar, iar aceste soluţii pentru domeniul sanitar să ofere soluţii pentru redresarea economică şi pentru funcţionarea societăţii româneşti. Alexandru Rafila:

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a transmis că „românii au arătat că este nevoie de o schimbare. Guvernul Orban să plece acasă„.



