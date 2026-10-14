Aliații trebuie să ajute mai mult Ucraina în fața atacurilor tot mai sângeroase ale Rusiei. „Putin vrea să ne slăbească”, avertizează Mark Rutte

Statele membre NATO „trebuie să facă mai mult”, mai ales în privinţa apărării antiaeriene, pentru a ajuta Ucraina, în contextul în care Rusia îşi înteţeşte atacurile sângeroase înainte de sosirea iernii, a cerut miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit AFP.

„Odată cu venirea iernii şi în timp ce agresiunea Rusiei nu slăbeşte, aliaţii trebuie să facă mai mult, mai ales pentru a sprijini apărarea antiaeriană a Ucrainei”, a subliniat Mark Rutte într-o conferinţă de presă la Tallinn, capitala Estoniei.

Cel puţin şapte oameni au fost uciși, iar alții 600.000 au rămas fără curent electric în urma unor atacuri aeriene efectuate de ruși în noaptea de marți spre miercuri asupra Kievului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat miercuri „dispreţul” liderului autocrat rus Vladimir Putin faţă de apelul lui Donald Trump la instaurarea unui armistițiu energetic.

„Rusia îşi continuă atacurile împotriva civililor ucraineni. Şi ea îşi menţine campania hibridă împotriva aliaţilor din NATO”, a semnalat Mark Rutte.

El a cerut aliaților să susțină Ucraina mai mult ca niciodată. „Putin încearcă să ne slăbească hotărârea şi să pună capăt susţinerii noastre pentru Ucraina. Însă Rusia eşuează. Ea eşuează pe câmpul de luptă în Ucraina, iar noi nu ne vom lăsa intimidaţi”, a dat asigurări fostul premier olandez.

Europenii sunt îngrijoraţi de intensificarea atacurilor hibride orchestrate de Rusia - atacuri care sunt deocamdată sub pragul unui act de război. Potrivit lui Rutte, astfel de atacuri, cum ar fi provocarea unui incendiu la o fabrică militară, un act de sabotaj, o campanie de manipulare informațională etc., sunt „un semn de slăbiciune” din partea Kremlinului.