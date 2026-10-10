Susține Susține

Un șofer acuzat că a forțat un polițist să frâneze, pretinde că a fost confundat. A primit 1.600 de lei amendă, dar instanța din Oradea a anulat-o

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
Comentează
Judecătoria Oradea a anulat procesul-verbal prin care un șofer a fost amendat cu 1.620 de lei după o presupusă depășire periculoasă în fața Poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: IPJ Cluj
Judecătoria Oradea a anulat procesul-verbal prin care un șofer a fost amendat cu 1.620 de lei după o presupusă depășire periculoasă în fața Poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: IPJ Cluj
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Un conducător auto a obținut în instanță anularea unui proces-verbal de sancționare prin care i se aplicase o amendă de 1.620 de lei și îi fusese suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Oradea, după ce bărbatul a demonstrat că sancțiunea s-a întemeiat exclusiv pe impresiile subiective ale unui polițist, consemnate în scris la sediul postului de poliție la mai bine de cinci ore de la presupusa abatere, relatează Bihor Online.

Cuprins:

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au susținut în instanță că bărbatul ar fi efectuat o depășire neregulamentară pe o stradă din localitatea Biharia, forțându-l pe agentul aflat la volanul unei autospeciale de poliție care circula din sens opus să frâneze brusc pentru a evita o coliziune frontală.

Chemat la secție după cinci ore de la presupusa abatere

Evenimentul reclamat de polițiști s-a desfășurat fără ca vehiculul condus de bărbat să fie oprit imediat în trafic.

În plângerea contravențională depusă la instanță, șoferul a arătat că a circulat absolut regulamentar și că nu a efectuat nicio manevră periculoasă care să pună în pericol alți participanți la trafic sau mașina de poliție.

Surpriza bărbatului a fost cu atât mai mare cu cât, la aproximativ cinci ore de la momentul în care ar fi avut loc incidentul, a fost contactat telefonic și chemat la sediul Postului de Poliție Biharia.

Acolo i s-a adus la cunoștință că a fost sancționat contravențional pentru depășire neregulamentară.

Versiunea șoferului a fost susținută în instanță și de martorul aflat în mașină pe scaunul din dreapta, care a confirmat că manevra de depășire s-a executat în condiții de deplină siguranță.

Fără înregistrări video și proces-verbal completat din memorie

În apărarea sa, bărbatul a evidențiat în fața judecătorilor că la dosar nu a fost depusă nicio înregistrare video și niciun alt mijloc de probă care să susțină afirmațiile polițiștilor.

În plus, procesul-verbal nu conținea locul exact al comiterii presupusei abateri, fiind indicată doar strada din localitate.

Bărbatul a reclamat că redactarea actului de sancționare la ore bune după momentul faptei, prin reconstituire din memorie la sediul postului de poliție, afectează acuratețea și fidelitatea constatărilor.

În replică, reprezentanții IPJ Bihor au susținut că abaterea a fost percepută nemijlocit, „prin propriile simțuri”, de către agentul de poliție aflat la volanul autospecialei și că manevra a pus în pericol grav siguranța rutieră.

Ce au decis judecătorii din Oradea

Analizând probele din dosar, Judecătoria Oradea a reținut că din actele prezentate nu rezultă cu certitudine situația de fapt menționată de polițiști.

Instanța a acordat credibilitate declarației martorului din mașina petentului și a subliniat că modul în care a fost întocmit documentul de sancționare ridică semne serioase de întrebare.

Judecătorul de caz a arătat că redactarea procesului-verbal la o distanță de peste cinci ore față de fapta în sine creează o stare de incertitudine cu privire la contravenția imputată.

Având în vedere că îndoiala profită persoanei sancționate, instanța a admis plângerea contravențională și a anulat procesul-verbal, înlăturând atât amenda, cât și măsura complementară de suspendare a permisului de conducere.

Soluția Judecătoriei Oradea nu este însă definitivă. Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a formulat deja apel, astfel că dosarul va fi reanalizat de magistrații de la Tribunalul Bihor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Oradea poliție
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Gsp.ro
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
ANSVSA a semnat șase certificate sanitar-veterinare cu Libia pentru exportul de animale vii, carne de pasăre și pește. Foto: Getty Images
Știri România
13:12
România va exporta din nou carne către Libia. ANSVSA a semnat 6 certificate sanitar-veterinare
podul pietonal Lugoj
Analiză
Știri România
13:16
Pod pietonal inaugurat cu alai de fruntași PSD, inaccesibil oamenilor cu dizabilități, bicicliștilor sau mamelor cu copii
Parteneri
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Adevarul.ro
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Fanatik.ro
Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Cum se formează prețul carburanților la pompă și ce înseamnă reducerea de 25% a accizei la motorină
Financiarul.ro
Cum se formează prețul carburanților la pompă și ce înseamnă reducerea de 25% a accizei la motorină
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Ozana Barabancea
Stiri Mondene
13:04
Transformarea Ozanei Barabancea, la o lună după operația de lifting facial. Cum arată acum. „Eu nu mă vindec foarte bine”
Smiley pe scana Vocea Romaniei
Stiri Mondene
12:01
Antrenorii de la „Vocea României” 2026 și-au mărit echipele. Cine a urcat pe scenă în ediția de aseară
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
O nouă mașină își face debutul în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Parteneri
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Mediafax.ro
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: &quot;Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult&quot;
Observatornews.ro
Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: &quot;Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult&quot;
Doi soți din Brașov, găsiți fără viață într-o mașină răsturnată. Familia îi dăduse dispăruți în urmă cu trei zile
Kanald.ro
Doi soți din Brașov, găsiți fără viață într-o mașină răsturnată. Familia îi dăduse dispăruți în urmă cu trei zile
POLITIC
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Politică
10:52
Sorin Grindeanu, replică lui Ilie Bolojan: „Lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”
Cătălin Predoiu
Politică
9 oct.
Cătălin Predoiu, atac la liderii politici din România: „Trebuie să treacă dincolo de stereotipul PNRR și gestiunea de costuri”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Echipa de start a FCSB cu Oțelul. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB cu Oțelul. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Locale
14:10
La Craiova, magia Crăciunului a început la aproape 30 de grade, se montează decorațiunile de iarnă: „Doamne ferește, suntem în octombrie”
Stiri Mondene
14:08
Anisia Gafton se pregătește să nască. Ce a decis în legătură cu numele bebelușului. „Mai e o chestiune de câteva zile”
Știri România
14:03
Cine este Elena Mateescu, șefa ANM de aproape 10 ani. Câștigă peste 22.000 de lei pe lună și are două apartamente
Știri Externe
13:55
Discuțiile dintre SUA, NATO și Ucraina s-au încheiat brusc, iar delegația ucraineană a părăsit SUA: „Nu va exista o a doua zi”
Citește mai multe
TRENDING
Reportaj
Știri România
10:00
Brașov 2026: „Trăiască în veci prietenia româno-sovietică”, sloganul scris mare pe clădirea Uzinei Tractorul, pe care nimeni nu l-a șters de peste 70 de ani
Știri România
12:30
„Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei” la ANM: Diana Buzoianu denunță cumpărături de peste 300.000 de lei din bani publici. Ce spune Elena Mateescu
Politică
08:36
Pensii indexate prudent și ordine în finanțele publice: ce a scris Luca Niculescu, la primele ore ale dimineții, pe Facebook
Lifestyle
9 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
testoasa Jonathan, cel mai batrân animal din lume, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții pe insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic de peste mări situat în Oceanul Atlantic de Sud, în incinta Plantation House – reședința guvernatorului insulei Sfânta Elena
Longevitate
13:47
O broască țestoasă de 194 de ani ar putea deține secretul tinereții veșnice
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
13:22
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
O femeie practică tehnici de respirație și meditație acasă
Exclusiv
Longevitate
11:49
Cum îți gestionezi stresul zilnic: tehnici de mindfulness pentru 10 minute pe zi
Turku, Marea Baltică
Lifestyle
11:49
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă, dar angajatul trebuie să aibă un nas fin. Locul de muncă inedit din insulele Mării Baltice
Câtă apă se pune la orez
Lifestyle
11:09
Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată
Ce condimente se pun la murături
Lifestyle
9 oct.
Ce condimente se pun la murături
Cum menții masa musculară după 40 de ani
Lifestyle
16 sept.
Cum îți menții masa musculară după 40 de ani. Ghid simplu de alimentație și antrenament
Murături asortate la borcan
Lifestyle
9 oct.
Cum se fac murăturile asortate pentru iarnă? Rețetă simplă și gustoasă
Elena Mateescu
Știri România
12:56
Ce spune șefa ANM, Elena Mateescu, despre parfumurile de aproape 120.000 de lei și lenjeria de lux: „Nu mă absolv, Doamne ferește”
Vânt, lapovită și ninsoare (1)
Știri România
11:35
ANM anunță ploi, lapoviță, ninsori și vânt de până la 90 km/h. Zonele în care vine frigul de duminică
Arhiva foto
Știri România
11:00
Cristian Mungiu vrea să-ți testeze empatia, nu să-ți valideze opiniile, scrie The New York Times. Presa franceză spune că „Fjord” e reacționar
Dumitru Stelea (1)
Știri România
09:31
Un sibian de 57 de ani a plecat de acasă cu o bicicletă de la Decathlon și un cort. În 100 de zile a parcurs 13.080 de kilometri și a trecut prin 24 de țări
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu