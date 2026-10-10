Un conducător auto a obținut în instanță anularea unui proces-verbal de sancționare prin care i se aplicase o amendă de 1.620 de lei și îi fusese suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Oradea, după ce bărbatul a demonstrat că sancțiunea s-a întemeiat exclusiv pe impresiile subiective ale unui polițist, consemnate în scris la sediul postului de poliție la mai bine de cinci ore de la presupusa abatere, relatează Bihor Online.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au susținut în instanță că bărbatul ar fi efectuat o depășire neregulamentară pe o stradă din localitatea Biharia, forțându-l pe agentul aflat la volanul unei autospeciale de poliție care circula din sens opus să frâneze brusc pentru a evita o coliziune frontală.

Chemat la secție după cinci ore de la presupusa abatere

Evenimentul reclamat de polițiști s-a desfășurat fără ca vehiculul condus de bărbat să fie oprit imediat în trafic.

În plângerea contravențională depusă la instanță, șoferul a arătat că a circulat absolut regulamentar și că nu a efectuat nicio manevră periculoasă care să pună în pericol alți participanți la trafic sau mașina de poliție.

Surpriza bărbatului a fost cu atât mai mare cu cât, la aproximativ cinci ore de la momentul în care ar fi avut loc incidentul, a fost contactat telefonic și chemat la sediul Postului de Poliție Biharia.

Acolo i s-a adus la cunoștință că a fost sancționat contravențional pentru depășire neregulamentară.

Versiunea șoferului a fost susținută în instanță și de martorul aflat în mașină pe scaunul din dreapta, care a confirmat că manevra de depășire s-a executat în condiții de deplină siguranță.

Fără înregistrări video și proces-verbal completat din memorie

În apărarea sa, bărbatul a evidențiat în fața judecătorilor că la dosar nu a fost depusă nicio înregistrare video și niciun alt mijloc de probă care să susțină afirmațiile polițiștilor.

În plus, procesul-verbal nu conținea locul exact al comiterii presupusei abateri, fiind indicată doar strada din localitate.

Bărbatul a reclamat că redactarea actului de sancționare la ore bune după momentul faptei, prin reconstituire din memorie la sediul postului de poliție, afectează acuratețea și fidelitatea constatărilor.

În replică, reprezentanții IPJ Bihor au susținut că abaterea a fost percepută nemijlocit, „prin propriile simțuri”, de către agentul de poliție aflat la volanul autospecialei și că manevra a pus în pericol grav siguranța rutieră.

Ce au decis judecătorii din Oradea

Analizând probele din dosar, Judecătoria Oradea a reținut că din actele prezentate nu rezultă cu certitudine situația de fapt menționată de polițiști.

Instanța a acordat credibilitate declarației martorului din mașina petentului și a subliniat că modul în care a fost întocmit documentul de sancționare ridică semne serioase de întrebare.

Judecătorul de caz a arătat că redactarea procesului-verbal la o distanță de peste cinci ore față de fapta în sine creează o stare de incertitudine cu privire la contravenția imputată.

Având în vedere că îndoiala profită persoanei sancționate, instanța a admis plângerea contravențională și a anulat procesul-verbal, înlăturând atât amenda, cât și măsura complementară de suspendare a permisului de conducere.