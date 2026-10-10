Kremlinul „și-a exprimat recunoștința” pentru acordul cu administrația Trump asupra reluării livrărilor de motorină rusească bombardând din nou puternic Ucraina, a denunțat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski în contextul uciderii a 15 civili la Zaporijjia, relatează AFP.

„Astăzi, Rusia și-a exprimat recunoștința pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină lansând cinci bombe asupra unor clădiri rezidențiale din Zaporijia”, a reacționat Zelenski pe contul său de Facebook.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a avut o discuție telefonică „extrem de fructuoasă” cu Vladimir Putin și a decis să suspende unele sancțiuni pentru ca Rusia să livreze motorină în SUA și pe piața globală.

Potrivit lui Trump, Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, apoi 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone „imediat după aceea”, iar ulterior și mai mult, probabil 3 milioane de tone, „în funcție de starea rafinăriilor lor”, lovite de atacuri aeriene efectuate de ucraineni.

Volodimir Zelenski a criticat acordul a anunțat de Donald Trump și l-a calificat „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”. „Cadourile pentru Putin nu vor aduce pacea sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va «răsplăti» motorina cu mai multă teroare și perfidie”, a avertizat șeful statului ucrainean.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat sâmbătă pe Volodimir Zelenski pentru a-și exprima „solidaritatea” Franței în urma bombardamentelor efectuate sâmbătă de ruși asupra Kievului și Zaporijjie.

Președinția Franței nu a comentat deocamdată decizia lui Trump de a ridica unele sancțiuni impuse Rusiei pentru a permite livrări de motorină în SUA.