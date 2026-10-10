Anisia Gafton se pregătește să nască. Ce a decis în legătură cu numele bebelușului. „Mai e o chestiune de câteva zile”

Mai sunt doar câteva zile până ce Anisia Gafton și Serghei își vor ține bebelușul în brațe. Actrița a decis să nască natural, așa că totul este pregătit pentru când va veni momentul. Vedeta a dezvăluit cum se simte acum și ce a decis în legătură cu numele băiețelului său.

„Sunt foarte bine. Am fost mai liniștită în perioada asta, acum că am intrat în termen. E liniște și pace și așteptăm. Mai e o chestiune de câteva zile, cam așa. Voi naște natural”, a spus Anisia Gafton, pentru Spynews.ro.

„Într-adevăr, mersul este o aventură! E puțin mai greu să mergi acum, mai ales pe ultima sută. Gâfâi mai mult decât mergi. Încep mai multe contracțiile care sunt de pregătire, care sunt diferite de cele de travaliu. Cele de pregătire te pregătesc pentru ca, atunci când vin contracțiile de travaliu, să nu te ia prin surprindere. În rest, corpul mă pregătește pentru naștere”, a mai dezvăluit ea.

„Este și bagajul pregătit acolo la ușă, îl avem. (...) Deocamdată nu am emoții, dar atunci când o să se declanșeze, cu siguranță o să am emoții foarte mari, pentru că e ceva prin care nu am mai trecut, nu știu cum e, dar sigur o să fie bine. Serghei cred că are mai multe emoții decât mine, pentru că el nu știe ce simt eu, cum mă simt, dacă mai gâfâi sau dacă mai schelălăi... Nu știe cât de tare e, pentru că ai foarte multe senzații în același timp: te doare spatele, dar ai și o contracție, mergi greoi, dar în același timp îți revii imediat. E un cocktail de sentimente, dar în același timp te bucuri că vine bebelușul pe lume!”, spune Anisia.

Legat de numele copilului, cei doi părinți l-au ales, însă, nu sunt convinși că va rămâne cel stabilit, mai ales că sunt spontani amândoi.