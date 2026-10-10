Un elvețian prins cu 312 km/h pe autostrada A40 din Franța, în septembrie, ar putea scăpa de orice sancțiuni. Avvocatul a descoperită un detaliu tehnic la radarul autorităților franceze care nu le-ar fi permis să-l sancționeze pe șoferul de Porsche din Elveția, potrivit portalului de știri Ad.nl și Swissinfo.ch.

Șoferul cu Porsche a fost prins cu 312 km/h

La finalul lunii septembrie, un șofer elvețian a fost surprins de radar în timp ce conducea un Porsche 911 GT3 cu viteza record de 312 km/h pe autostrada A40 din regiunea Haute-Savoie, Franța, pe un tronson cu limită legală de 130 km/h.

Incidentul, petrecut în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2026, a dus la suspendarea imediată a permisului de conducere al șoferului și confiscarea mașinii sale, conform legislației franceze actualizate. Cu toate acestea, cazul a luat o turnură neașteptată, iar bărbatul ar putea scăpa de orice pedeapsă.

Cum ar putea scăpa bărbatul de amendă

Avocatul șoferului susține căa descoperit o problemă tehnică în cazul instrumentului folosit pentru măsurarea vitezei. Radarul poliției a înregistrat o viteză de 312 km/h, dar și-ar fi depășit limita de certificare.

„Radarele mai vechi sunt certificate pentru a măsura corect viteze de până la 250 km/h, iar cele mai noi până la 300 km/h”, susține avocatul. Prin urmare, înregistrarea de 312 km/h s-ar putea afla în afara standardelor omologate, ceea ce o face improprie ca probă în instanță.

Deși poliția a aplicat o toleranță de 12 km/h și a consemnat oficial viteza de 300 km/h în procesul-verbal, avocatul contestă și această deducere.

„Cifra de 300 km/h este derivată dintr-o măsurătoare nevalidă și, prin urmare, nu poate fi considerată o probă legală”, a explicat el, potrivit portalului olandez de știri citat mai sus. O fotografie a afișajului radarului, care arată viteza de 312 km/h la o distanță de 245,8 metri, a fost folosită de avocat în sprijinul argumentației sale.

Bărbatul de 48 de ani ar putea scăpa de orice sancțiune

Inițial, bărbatul risca o amendă de până la 3.750 de euro, o pedeapsă cu închisoarea de până la trei luni și pierderea permanentă a vehiculului său de lux. Însă, dacă instanța va accepta contestarea probelor radarului, toate acuzațiile ar putea fi anulate. În acest caz, poliția franceză ar trebui să îi returneze mașina, să îi restituie eventualele sume plătite drept amendă și să-i redea permisul de conducere, fără ca șoferul să fie penalizat nici măcar cu 100 de euro.

Cazul va fi soluționat în februarie

Procesul este programat să aibă loc în februarie 2027, dar avocatul elvețian încearcă să grăbească procedurile pentru ca mașina să fie returnată mai devreme. Între timp, cazul a stârnit controverse în Franța, o țară în care instalarea masivă a radarelor de viteză a fost adesea criticată de șoferi.

În timp ce unii își exprimă indignarea față de posibilitatea ca șoferul să scape nepedepsit, alții privesc cu admirație demersurile sale legale, care ar putea submina sistemul de monitorizare rutieră al autorităților.