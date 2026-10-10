Cum arată David Hasselhoff la 73 de ani: actorul din „Baywatch”, ajutat să meargă de soția cu 27 de ani mai tânără

David Hasselhoff, legendarul actor al anilor '80 și '90, cunoscut pentru rolurile sale din „Baywatch” și „Knight Rider”, duce acum o viață mai liniștită, iar trecerea timpului își pune amprenta asupra sănătății sale, relatează portalul polonez Pudelek.

David Hasselhoff, surprins de paparazzi în cartierul Westwood

Recent, paparazzi l-au surprins pe actorul în vârstă de 73 de ani în cartierul Westwood din Los Angeles, alături de soția sa, Hayley Roberts. Potrivit Pudelek, Hasselhoff părea să aibă dificultăți în a se deplasa, fiind sprijinit de partenera sa în drumul către un birou din zonă.

În imagini, actorul apare purtând o ținută casual, compusă dintr-un tricou larg, pantaloni închiși la culoare și o șapcă. Cu toate acestea, postura sa și mișcările lente au atras atenția, confirmând zvonurile recente despre problemele sale de sănătate. Potrivit aceleiași surse, dificultățile de mers ale lui Hasselhoff sunt rezultatul unor intervenții ortopedice.

David Hasselhoff în tricou roz în timp ce este ținut de soția sa îmbrăcată sport

„The Hoff” a fost fotografiat după ce a trecut printr-o perioadă de recuperare intensă

The Hoff, cum este cunoscut de fani, a fost fotografiat după ce a trecut printr-o perioadă de recuperare intensă, care a presupus folosirea unui scaun cu rotile și a unui cadru ortopedic. Deși procesul de recuperare este unul lent, apropiații actorului au declarat că acesta își păstrează optimismul și urmează cu rigurozitate ședințele de fizioterapie.