Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prezintă zece pași necesari în vederea accesării și utilizării aplicației TollRo. Sistemul va fi implementat de la 1 octombrie 2026.

UPDATE 15:40 CNAIR spune că aplicația TollRo trebuie reinstalată

CNAIR anunță că TollRo trece în faza de producție și că aplicația trebuie reinstalată, iar conturile refăcute de la 1 octombrie.

„Versiunea finală a aplicației și a portalului web va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din Aplicația Pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor și evidența vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor fi transferate în sistemul final”, potrivit Companiei de Drumuri.

CNAIR prezintă și patru pașii obligatorii pentru operatorii de transport care au folosit versiunea pilot:

„1. Descărcarea din nou sau actualizarea aplicației TollRo;

2. Crearea unui cont nou de utilizator;

3. Completarea datelor de identificare ale companiei;

4. Înregistrarea din nou a vehiculelor tractoare și a remorcilor/semiremorcilor”, potrivit sursei citate.

Pentru a evita întreruperi în activitate, operatorilor de transport li se recomandă să pregătească din timp datele firmei și documentele de înmatriculare ale flotei și să descarce aplicația exclusiv prin canalele oficiale.

Pașii necesari pentru folosirea aplicației TollRo

Vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculele de transport mixt asimilate acestora, achită tariful TollRo. Acesta se calculează pe baza distanței parcurse, exprimată în kilometri întregi, în funcție de MTMA, clasa de emisii EURO și categoria drumului utilizat.

Tariful se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile administrate de CNAIR, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire.

Cu câteva ore înainte ca platforma TollRo să funcționeze în regim operațional și să emite documentele oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo, CNAIR prezintă, pe 30 septembrie, câteva informații importante despre folosirea aplicației TollRo.

„1. Accesarea platformei: Utilizatorul accesează platforma web TollRo https://portal.etoll.ro/ sau descarcă aplicația mobilă TollRo din App Store (iOS) ori Magazin Play (Android).

2. Crearea contului și autentificarea: Utilizatorul creează un cont completând datele solicitate și validând adresa de e-mail. Autentificarea se face cu credențialele create sau prin Passkey, cont Google, ROeID ori eIDAS.

3. Configurarea profilului și a vehiculelor: Utilizatorul își completează profilul și introduce datele vehiculului sau vehiculelor: număr de înmatriculare, țara de înmatriculare, categorie, MTMA, clasă EURO și alte informații necesare, după caz.

4. Selectarea serviciului: Din secțiunea «Servicii», utilizatorul alege vehiculul și serviciul dorit: achiziționarea unei roviniete; achiziționarea unui tichet de rută; utilizarea serviciului TollRo cu urmărire GPS, pe baza Creditelor TollRo, după caz.

5. Completarea datelor specifice serviciului: după caz: pentru rovinietă: data de început și perioada de valabilitate; pentru tichetul de rută: masa și dimensiunile vehiculului, data și ora începerii călătoriei, precum și punctul de plecare și destinația; pentru serviciul TollRo cu urmărire GPS: alimentarea Creditelor TollRo și pornirea sesiunii.

6. Verificarea comenzii: Utilizatorul verifică datele din sumar, apoi adaugă serviciul în coșul de cumpărături sau finalizează direct comanda.

7. Datele de facturare și termenii: Utilizatorul introduce datele de facturare, acceptă termenii și condițiile de utilizare și politica de confidențialitate, apoi alege modalitatea de plată.

8. Plata online. Plata se face cu cardul bancar, prin intermediul procesatorului de plăți.

9. Confirmarea tranzacției: După confirmarea plății, se emite documentul electronic aferent serviciului achiziționat. Documentul este disponibil în contul utilizatorului, împreună cu istoricul tranzacțiilor și documentele emise. Factura aferentă achiziției este transmisă la adresa de e-mail comunicată de utilizator.

10. Utilizarea serviciului: Serviciul achiziționat se folosește în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și de termenii de utilizare ai platformei TollRo”, precizează CNAIR.

Avertismentul CNAIR: „După finalizarea cursei, nu uitați să vă deconectați din aplicația TollRo”

Reprezentanții CNAIR recomandă șoferilor, ca după finalizarea cursei să se deconecteze din aplicația TollRo pentru a evita o calculare în continuare a tarifului.