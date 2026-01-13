Diplomata a subliniat că lansarea unei rachete balistice Oreșnik, cu potențial nuclear, îndreptată spre Ucraina, în apropierea graniței cu Polonia și NATO, reprezintă „o escaladare periculoasă și greu de înțeles” a conflictului.

Ea a adăugat că acest lucru se întâmplă în timp ce Statele Unite depun eforturi intense alături de Kiev, alți parteneri și Moscova pentru a încheia războiul prin negocieri.

Bruce a avertizat că, în loc să contribuie la o soluție pașnică, „acțiunile Rusiei riscă să extindă și să intensifice conflictul”.

De asemenea, ea a condamnat atacurile repetate și tot mai violente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice și civile a Ucrainei, afirmând că acestea subminează grav perspectiva păcii, un obiectiv esențial atât pentru comunitatea internațională, cât și pentru președintele Donald Trump.

„Atacurile batjocoresc cauza păcii, care este de o importanță capitală pentru lume și pentru președintele Trump”, a transmis Tammy Bruce.

În încheiere, reprezentanta SUA a cerut Rusiei, Ucrainei și Europei să trateze cu maximă seriozitate eforturile de pace pentru a „pune capăt acestui coșmar”.

Pe 12 ianuarie, la solicitarea Ucrainei, Consiliul de Securitate al ONU a convocat o reuniune de urgență după atacul aerian masiv al Rusiei din noaptea de 9 ianuarie, când forțele ruse au utilizat, printre altele, racheta balistică Oreșnik, într-un atac asupra regiunii Liov.

Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că racheta a fost lansată de pe poligonul Kapustin Yar din regiunea rusă Astrahan.

Ministerul rus al Apărării a confirmat folosirea unei rachete balistice Oreșnik cu rază medie de acțiune, susținând că atacul a fost un răspuns la un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Ucraina și aliații săi occidentali au respins aceste afirmații, considerându-le o tentativă a Moscovei de a justifica noi lovituri și de a amâna negocierile de pace.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat imagini cu resturi de rachetă descoperite în regiunea Liov. Potrivit surselor de monitorizare ucrainene și serviciului rus al BBC, racheta ar fi fost lansată fie fără focos nuclear, fie cu focoase fictive.

Serviciile de informații britanice au precizat că acesta a fost al doilea caz de utilizare operațională a rachetei Oreșnik, care ar fi parcurs aproximativ 1.622 de kilometri până la țintă.

În seara zilei de 12 ianuarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că, potrivit informațiilor serviciilor secrete, Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei, posibil în zilele următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE