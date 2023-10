Conform deciziei Judecătoriei Sectorului 1, Ana Morodan a primit 10 luni pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice; 6 luni pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi 10 luni pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Pedepsele au fost contopite, rezultând, în final, 1 an, 3 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare.

În plus, Morodan este obligată să frecventeze un program de reintegrare socială şi să efectueze muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Voluntari sau în cadrul societăţii Green City Voluntari SA, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Ana Morodan a fost reținută pe 28 martie. Mai întâi, a fost acuzată că a produs un accident în trafic, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor. La câteva ore, a fost oprită din nou. În urma verificărilor, polițiștii rutieri au descoperit că femeia avea permisul suspendat în urma incidentelor de la prânz.

Oamenii legii i-au deschis dosar pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Ana Morodan a negat că a condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că greșeala ei a fost că a condus cu permisul suspendat. „Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține benzotamină și atât”, a declarat atunci Morodan.

Supranumită și „contesa digitală”, Ana Morodan a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 pe 21 iulie, fiind acuzată de conducere cu permisul suspendat și consum de droguri.

Substanța găsită în corpul influenceriței este Alprazolam, a precizat Parchetul Judecătoriei Sector 1 pe 21 iulie. Ea era cercetată sub control judiciar.

Ana Morodan este blogger, influencer și antreprenor. Are peste 470.000 de fani pe Instagram. Totodată, ea deține un magazin online, unde comercializează haine de la propriul brand.

Foto: Inquam