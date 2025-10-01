Președintele a uitat protocolul în timpul unei ceremonii

Nicușor Dan a fost surprins uitând protocolul în timpul depunerii coroanei de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din Decembrie 1989. Președintele poate fi văzut cum se uită confuz la garda de onoare, apoi face câțiva pași în față. O persoană îl îndrumă apoi să rămână pe loc.

Hari Bucur-Marcu spune, într-o postare pe Facebook, că președintele României s-a comportat în fața gărzii de onoare locală, la Timișoara, de parcă „s-ar fi aflat în fața plutonului de execuție, tresărind violent la auzul comenzilor adresate gărzii de onoare”.

„Este complet irelevant că domnul Dan s-a pierdut, cu un zâmbet crispat pe față, într-o situație banală, de inspecție a gărzii de onoare, constituită cu ocazia prezenței domniei-sale într-o localitate a țării unde e el președinte. S-a pierdut câteva secunde, după care și-a revenit. Și probabil că altă dată nu va mai face la fel, după ce și-a învățat lecția”, a subliniat analistul militar.

Cum este văzut Nicușor Dan din „exterior”

El atrage atenția față de două aspecte, „unul exterior și celălalt de intimitate”, pe care le consideră „foarte importante”.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

„La exterior, a rezultat din filmuleț că domnul președinte al României este pus literalmente cu mâna, de cine știe cine (la vedere, un ins mai calvit și cu pufoaică de fâș), în poziții de prezență publică, ceea ce e inacceptabil. Dacă în public i se întâmplă așa ceva și el se lasă, vă dați seama cum este, de fapt, în situații ascunse de ochii publicului?!?”, întreabă analistul.

Nicușor Dan, analizat din perspectiva intimității activității prezidențiale

Hari Bucur-Marcu critică faptul că nimeni din stafful prezidențial nu îi spune președintelui cum ar trebui să se comporte în funcție de evenimentele la care ia parte.

„În intimitatea activității prezidențiale, la tema filmulețului, este relevant faptul că nimeni din stafful prezidențial nu îi spune domnului președinte Dan ce ar trebui să facă, în anticiparea oricărei situații. Asta, în condițiile în care este evident că, fără să i se spună, domnia-sa nu are de unde să știe ce ar trebui să facă și e o probabilitate foarte mare să facă gafe sau chiar gesturi aiurea”, mai spune el.

În concluzie, Hari Bucur-Marcu consideră că Nicușor Dan este „mânuit de niște sforari cu rele intenții”.

„Cu alte cuvinte, rezultă că domnul președinte Nicușor Dan se arată în public ca o marionetă dezarticulată, mânuită de niște sforari cu rele intenții, privind imaginea publică pe care o proiectează domnia-sa”, susține el.

Ce ar fi trebuit să facă Nicușor Dan la ceremonia de la Timișoara?

Expertul militar explică ce ar fi trebuit să facă șeful statului în situația de la Timișoara: „Simplu. Domnia-sa este comandantul forțelor armate, conform Constituției României. Așa că doar dacă vrea se supune comenzilor comandantului gărzii de onoare, constituită cu ocazia prezenței sale. Dacă nu, face ce vrea el, în fața formației de subordonați de-ai săi, cu comandantul gărzii în frunte”.

El mai adaugă: „Dacă voia să arate bine, să proiecteze o imagine de avizat în materia protocolului militar, putea foarte simplu să îi ceară aghiotantului său precizări privind ce urmează să facă concret, când se va afla în fața gărzii de onoare, chiar atunci, cu câteva minute înainte de întâmplare”.

De asemenea, ar fi putut să se documenteze din timp, cerând „filmulețe sau chiar regulamentul de ceremonie militară a onorului cu garda, ca să se familiarizeze teoretic cu tema”.

Recomandări Avertizare meteo ANM. Cod portocaliu de ploi de până la 90 l/mp și ninsori abundente cu strat de chiar și 40 de centimetri

„Ar fi prea mult să ne așteptăm ca domnul Dan să fi parcurs el însuși, undeva ferit de ochii publicului, vreo ședință, două de instrucție de front, din care să afle cum ar fi trebuit să se comporte în fața formației adunate, ca și când ar fi fost vreodată în armată”, concluzionează expertul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE