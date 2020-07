“Nu mai pot, nu mai pot, cred că așa arată iadul”, asta i-a spus Andreei Esca, soțul ei, Alexandre Eram, de pe patul de spital.

“Situația se agrava. “Nu știu ce se fac, mă simt mult mai rău. Mi se propune să fac această transfuzie cu plasmă”. Și am zis da, ceea ce ce s-a întâmplat, am făcut foarte bine că am luat această alegere, pentru că a început să i se îmbunătățească starea de sănătate.

“A pierdut opt kilograme în câteva zile, mușchii care se deteriorează foarte rapid și vânătâi de la branule. E uimitor cât te poți deteriora de la acest virus”, a povestit Andreea Esca.

Vedeta PRO TV a povestit că soțul ei a fost cel care s-a infectat primul din familie, că a avut febră 40 și că a fost ventilat mecanic noninvaziv.

Ulterior, vedeta tv a povestit că a apucat să-și vadă puțin soțul, înainte de a se interna și ea în spital. Eram tot la Victor Babeș internată, pe alt etaj, nu am mai putut lua legătura cu el, a adăugat aceasta.

Andreea Esca a povestit că ea a povestit ea este acasă, dar soțul ei este încă în spital, în recuperare.

