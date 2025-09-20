„În imaginile tulburătoare difuzate către mii de spectatori, suspectul poate fi văzut fluturând arma către cameră, plimbându-se în fața proprietății și încercând să se apropie de locuință. Incidentul s-a desfășurat în timp real, provocând panică printre urmăritori și reprezentând o amenințare directă pentru cei aflați la fața locului”, spun reprezentanții lui Andrew Tate și Tristan Tate.

Echipa de securitate a reacționat imediat, blocând drumurile din zonă și neutralizând intrusul într-o intervenție rapidă și controlată. Bărbatul a fost dezarmat și imobilizat fără a cineva să fie rănit.

Cu toate că apelul la numărul de urgență 112 a fost efectuat imediat, poliția nu a ajuns nici după mai bine de zece minute. În acest interval, suspectul a rămas sub paza echipei private de securitate, în așteptarea preluării de către autorități.

„Acest bărbat a venit cu o armă de foc și și-a transmis acțiunile live, online. Echipa noastră a neutralizat rapid și decisiv amenințarea. Faptul că poliția nu a ajuns încă este extrem de îngrijorător, având în vedere gravitatea situației”, a declarat un purtător de cuvânt al familiei Tate.

Amintim că Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii trei ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cu toate acestea, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineață și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar. DIICOT a anunțat abia după ce știrea a apărut pe surse în presă că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul oficial doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA și nici nu a explicat motivele, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell.

Pe 1 aprilie, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, iar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai.

În plus, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret. În acest moment, ei sunt în SUA și nu se știe dacă vor mai reveni în România.







