Un angajat temporar al agenției de recrutare Tempo-Team a câștigat în instanță peste 10.000 de euro drept compensație, după ce a fost concediat pe nedrept. Potrivit Tribunalului Districtual Zeeland West-Brabant, decizia de concediere a fost nejustificată, iar angajatorul nu a putut dovedi acuzațiile de furt care au stat la baza acesteia. Verdictul a fost făcut public vineri, conform RTL.

Bărbatul, angajat din vara lui 2024 într-un depozit în care erau depozitate haine de marcă, inclusiv Calvin Klein și Tommy Hilfiger, a fost acuzat de furt în martie 2026. La sfârșitul unei zile de muncă, geanta sa a fost percheziționată de agenții de securitate, care au găsit doi boxeri Calvin Klein. Angajatul a explicat că lenjeria îi aparținea și că o cumpărase în timpul unei reduceri pentru angajați, dar argumentul său a fost respins de angajator.

Pentru a preveni furturile, compania le interzicea angajaților să poarte sau să dețină articole de la mărcile depozitate în timpul programului de lucru. Cu toate acestea, bărbatul a susținut că lenjeria era în geanta sa doar pentru că urma să meargă la sală după terminarea turei.

În fața instanței, angajatul a prezentat mai multe dovezi pentru a-și susține nevinovăția. Acesta a demonstrat că boxerii făceau parte dintr-un pachet de trei perechi pe care îl achiziționase anterior. A adus în fața judecătorului cea de-a treia pereche, care era încă în posesia sa, și a menționat că modelul respectiv nu mai era disponibil în magazine. În plus, a prezentat o fotografie din ianuarie 2026, în care purta lenjeria intimă în cauză.

Mai mult, bărbatul a explicat că natura muncii sale făcea imposibil furtul. El lucra într-un departament în care hainele ajungeau pe paleți sigilați, iar sigiliile erau deschise doar într-o altă secțiune a depozitului. Aceste argumente au fost considerate plauzibile de către instanță.

Judecătorul a subliniat că măsura concedierii sumare reprezintă o sancțiune extremă, care trebuie aplicată doar în cazuri bine justificate. „Angajatorul ar fi trebuit să aducă dovezi concludente împotriva apărării plauzibile a angajatului”, a declarat judecătorul.

De asemenea, instanța a considerat că simpla interdicție de a deține haine Calvin Klein la locul de muncă nu justifică o astfel de măsură drastică. Prin urmare, angajatul a fost îndreptățit să primească mai multe tipuri de compensații:

1.500 de euro reprezentând plata standard pentru concedierea nejustificată;

reprezentând plata standard pentru concedierea nejustificată; aproximativ 3.000 de euro pentru salariul aferent perioadei de preaviz;

pentru salariul aferent perioadei de preaviz; 6.000 de euro drept compensație pentru pierderea veniturilor, având în vedere că noul loc de muncă găsit ulterior, la Albert Heijn, îi oferă un salariu lunar cu 1.000 de euro mai mic.