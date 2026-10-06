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Un angajat temporar al agenției de recrutare Tempo-Team a câștigat în instanță peste 10.000 de euro drept compensație, după ce a fost concediat pe nedrept. Potrivit Tribunalului Districtual Zeeland West-Brabant, decizia de concediere a fost nejustificată, iar angajatorul nu a putut dovedi acuzațiile de furt care au stat la baza acesteia. Verdictul a fost făcut public vineri, conform RTL.
Bărbatul, angajat din vara lui 2024 într-un depozit în care erau depozitate haine de marcă, inclusiv Calvin Klein și Tommy Hilfiger, a fost acuzat de furt în martie 2026. La sfârșitul unei zile de muncă, geanta sa a fost percheziționată de agenții de securitate, care au găsit doi boxeri Calvin Klein. Angajatul a explicat că lenjeria îi aparținea și că o cumpărase în timpul unei reduceri pentru angajați, dar argumentul său a fost respins de angajator.
Pentru a preveni furturile, compania le interzicea angajaților să poarte sau să dețină articole de la mărcile depozitate în timpul programului de lucru. Cu toate acestea, bărbatul a susținut că lenjeria era în geanta sa doar pentru că urma să meargă la sală după terminarea turei.
În fața instanței, angajatul a prezentat mai multe dovezi pentru a-și susține nevinovăția. Acesta a demonstrat că boxerii făceau parte dintr-un pachet de trei perechi pe care îl achiziționase anterior. A adus în fața judecătorului cea de-a treia pereche, care era încă în posesia sa, și a menționat că modelul respectiv nu mai era disponibil în magazine. În plus, a prezentat o fotografie din ianuarie 2026, în care purta lenjeria intimă în cauză.
Mai mult, bărbatul a explicat că natura muncii sale făcea imposibil furtul. El lucra într-un departament în care hainele ajungeau pe paleți sigilați, iar sigiliile erau deschise doar într-o altă secțiune a depozitului. Aceste argumente au fost considerate plauzibile de către instanță.
Judecătorul a subliniat că măsura concedierii sumare reprezintă o sancțiune extremă, care trebuie aplicată doar în cazuri bine justificate. „Angajatorul ar fi trebuit să aducă dovezi concludente împotriva apărării plauzibile a angajatului”, a declarat judecătorul.
De asemenea, instanța a considerat că simpla interdicție de a deține haine Calvin Klein la locul de muncă nu justifică o astfel de măsură drastică. Prin urmare, angajatul a fost îndreptățit să primească mai multe tipuri de compensații:
În total, fostul angajat al depozitului va primi aproximativ 10.500 de euro. Cazul evidențiază importanța respectării drepturilor angajaților și a unor proceduri echitabile în cazurile de concediere. Decizia instanței servește drept avertisment pentru angajatorii care recurg la măsuri drastice fără dovezi solide.