Un angajat concediat pentru o sticlă de apă pe care nu a plătit-o a câștigat în instanță 12 salarii

Un agent de pază din Lecco, Italia, a fost concediat după ce a luat fără să plătească o sticlă de apă din barul unui centru comercial. Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorul a considerat că sancțiunea a fost disproporționată și i-a recunoscut dreptul la o indemnizație echivalentă cu 12 salarii.

A luat sticla de apă fără să plătească

Agentul de pază lucra la un centru comercial din Lecco, unde avea atribuții de control al clienților, cu program între orele 15:00 și 22:00, relatează ilmessaggero.it.

În decembrie 2025, el a fost concediat după ce a luat o băutură din barul centrului comercial fără să plătească. Societatea care asigura personalul de pază a considerat că gestul justifică încetarea raportului de muncă.

Cazul a ajuns la Tribunalul civil din Lecco, iar judecătorul de muncă a apreciat că măsura luată împotriva angajatului a fost disproporționată.

Judecătorul a considerat concedierea disproporționată

Decizia instanței a avut în vedere faptul că, deși angajatul luase sticla de apă fără să o achite, comportamentul său nu era considerat suficient pentru a justifica o concediere.

Un alt element menționat în cazul analizat de instanță este că angajatul barului de la care fusese luată băutura nici măcar nu considerase necesar să solicite recuperarea prejudiciului. Cu toate acestea, agentul de pază fusese concediat de compania care furniza personalul pentru serviciul de securitate al centrului comercial.

În urma procesului, judecătorul a stabilit că tratamentul aplicat fostului angajat a fost disproporționat și i-a recunoscut dreptul la indemnizația echivalentă cu 12 salarii.