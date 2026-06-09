Sanitas: „Ne dorim soluții, nu conflicte!”

Protestul se desfășoară prin purtarea de banderole, fără întreruperea activității, însă liderii sindicali spun că este doar un prim avertisment adresat autorităților, potrivit News.

Federația Sanitas a anunțat că greva japoneză reprezintă un semnal transmis Guvernului și factorilor de decizie.

„Federaţia Sanitas declanşează în 9 iunie greva japoneză cu purtarea banderolei. Dorim să transmitem un mesaj clar autorităţilor, un avertisment şi un apel la dialog. Acest demers nu este scopul final al acţiunilor noastre”, au transmis reprezentanții organizației.

Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, sunt pregătiți să treacă la declanşarea unei greve generale, cu întreruperea activităţii, în condiţiile prevăzute de lege.

„Ne dorim soluţii, nu conflicte!”, mai transmit reprezentanții federației.

Ce revendicări au angajații din sănătate

Principalele solicitări ale Federației Sanitas vizează modul în care sunt stabilite salariile și sporurile personalului din sănătate și asistență socială.

Sindicaliștii cer:

valoare de referință de 4.325 lei;

coeficienți salariali corecți și echitabili;

menținerea sporului de tură la 15%;

menținerea sporului pentru zilele de sâmbătă și duminică la 100%;

includerea personalului TESA în aceeași anexă cu personalul sanitar.

Reprezentanții organizației susțin că actualele propuneri ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru o parte dintre angajați.

Dr. Toni Popescu: „Este anormal să scazi salariile oamenilor”

Președintele Diviziei Medicilor din cadrul Federației Sanitas, dr. Toni Popescu, a declarat că organizația a primit un mandat ferm din partea membrilor săi și că nu este dispusă să accepte o lege care ar afecta veniturile personalului medical.

„Este clar un semnal dat Guvernului demis că niciodată nu se va mai accepta o situaţie similară cu cea din 2017, cu Legea 153. Federaţia Sanitas, cea mai mare federaţie din România, a primit mandatul din partea colegilor să nu dea înapoi, iar drumul nostru este clar: dacă nu se înţelege foarte clar că această lege nu are ce să caute acum, ori o discutăm aşa cum trebuie, ori ea nu poate fi promovată.”, a spus dr. Toni Popescu, săptămâna trecută, la Medika Tv.

Liderul sindical avertizează că o eventuală grevă generală ar avea consecințe importante pentru întregul sistem sanitar.

„Este anormal să scazi salariile oamenilor. Mandatul este foarte clar: dacă nu reuşim, urmează greva generală şi o grevă generală în sistemul de sănătate va afecta întreaga masă de cetăţeni şi, sincer, nu ne dorim aşa ceva.”, a mai adăugta medicul.

Sindicaliștii spun că sunt pregătiți pentru negocieri

În ciuda amenințării cu greva generală, reprezentanții Sanitas afirmă că își doresc în continuare dialog și găsirea unei soluții negociate.

Potrivit doctorului Toni Popescu, organizația este dispusă să participe la discuții în orice moment pentru a ajunge la un acord privind prevederile viitoarei Legi a salarizării.

Sindicaliștii susțin că obiectivul lor nu este blocarea activității din spitale, ci obținerea unor garanții că drepturile salariale și sporurile angajaților din sănătate și asistență socială nu vor fi afectate.

În lipsa unui compromis, însă, Federația Sanitas avertizează că protestele ar putea escalada în perioada următoare, până la declanșarea unei greve generale la nivel național.

Sindicaliștii SANITAS au ieșit miercuri, 3 iunie 2026, în stradă la București, protestând împotriva proiectului noii legi a salarizării. Mii de angajați din sănătate s-au adunat în Piața Victoriei.

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