Sanitas: „Ne dorim soluții, nu conflicte!”

Protestul se desfășoară prin purtarea de banderole, fără întreruperea activității, însă liderii sindicali spun că este doar un prim avertisment adresat autorităților, potrivit News.

Federația Sanitas a anunțat că greva japoneză reprezintă un semnal transmis Guvernului și factorilor de decizie.

„Federaţia Sanitas declanşează în 9 iunie greva japoneză cu purtarea banderolei. Dorim să transmitem un mesaj clar autorităţilor, un avertisment şi un apel la dialog. Acest demers nu este scopul final al acţiunilor noastre”, au transmis reprezentanții organizației.

Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, sunt pregătiți să treacă la declanşarea unei greve generale, cu întreruperea activităţii, în condiţiile prevăzute de lege.

„Ne dorim soluţii, nu conflicte!”, mai transmit reprezentanții federației.

Ce revendicări au angajații din sănătate

Principalele solicitări ale Federației Sanitas vizează modul în care sunt stabilite salariile și sporurile personalului din sănătate și asistență socială.

Sindicaliștii cer:

  • valoare de referință de 4.325 lei;
  • coeficienți salariali corecți și echitabili;
  • menținerea sporului de tură la 15%;
  • menținerea sporului pentru zilele de sâmbătă și duminică la 100%;
  • includerea personalului TESA în aceeași anexă cu personalul sanitar.

Reprezentanții organizației susțin că actualele propuneri ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru o parte dintre angajați.

Dr. Toni Popescu: „Este anormal să scazi salariile oamenilor”

Președintele Diviziei Medicilor din cadrul Federației Sanitas, dr. Toni Popescu, a declarat că organizația a primit un mandat ferm din partea membrilor săi și că nu este dispusă să accepte o lege care ar afecta veniturile personalului medical.

„Este clar un semnal dat Guvernului demis că niciodată nu se va mai accepta o situaţie similară cu cea din 2017, cu Legea 153. Federaţia Sanitas, cea mai mare federaţie din România, a primit mandatul din partea colegilor să nu dea înapoi, iar drumul nostru este clar: dacă nu se înţelege foarte clar că această lege nu are ce să caute acum, ori o discutăm aşa cum trebuie, ori ea nu poate fi promovată.”, a spus dr. Toni Popescu, săptămâna trecută, la Medika Tv.

Liderul sindical avertizează că o eventuală grevă generală ar avea consecințe importante pentru întregul sistem sanitar.

„Este anormal să scazi salariile oamenilor. Mandatul este foarte clar: dacă nu reuşim, urmează greva generală şi o grevă generală în sistemul de sănătate va afecta întreaga masă de cetăţeni şi, sincer, nu ne dorim aşa ceva.”, a mai adăugta medicul.

Sindicaliștii spun că sunt pregătiți pentru negocieri

În ciuda amenințării cu greva generală, reprezentanții Sanitas afirmă că își doresc în continuare dialog și găsirea unei soluții negociate.

Potrivit doctorului Toni Popescu, organizația este dispusă să participe la discuții în orice moment pentru a ajunge la un acord privind prevederile viitoarei Legi a salarizării.

Sindicaliștii susțin că obiectivul lor nu este blocarea activității din spitale, ci obținerea unor garanții că drepturile salariale și sporurile angajaților din sănătate și asistență socială nu vor fi afectate.

În lipsa unui compromis, însă, Federația Sanitas avertizează că protestele ar putea escalada în perioada următoare, până la declanșarea unei greve generale la nivel național.

Sindicaliștii SANITAS au ieșit miercuri, 3 iunie 2026, în stradă la București, protestând împotriva proiectului noii legi a salarizării. Mii de angajați din sănătate s-au adunat în Piața Victoriei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șah mat! Mișcarea de ultimă oră a lui Ilie Bolojan a provocat un seism pe scena politică. Totul s-a dat peste cap după cuvintele premierului demis. Breaking news, ce a făcut politicianul
Viva.ro
Șah mat! Mișcarea de ultimă oră a lui Ilie Bolojan a provocat un seism pe scena politică. Totul s-a dat peste cap după cuvintele premierului demis. Breaking news, ce a făcut politicianul
„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
Unica.ro
„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.RO
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Premierul desemnat Eugen Tomac are o propunere neașteptată pentru sportul românesc: „Cupă comună cu a
GSP.RO
Premierul desemnat Eugen Tomac are o propunere neașteptată pentru sportul românesc: „Cupă comună cu a
Parteneri
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
Libertateapentrufemei.ro
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac, cu lacrimi în ochi la primul interviu după ce a fost desemnat premier: „Priveam cu ură sârma ghimpată”. De ce a renunțat la cetățenia ucraineană
Politică 10:14
Eugen Tomac, cu lacrimi în ochi la primul interviu după ce a fost desemnat premier: „Priveam cu ură sârma ghimpată”. De ce a renunțat la cetățenia ucraineană
Eugen Tomac a anunțat ce miniștri vor face parte din Guvernul său, dacă va trece de Parlament
Politică 08:05
Eugen Tomac a anunțat ce miniștri vor face parte din Guvernul său, dacă va trece de Parlament
Parteneri
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Adevarul.ro
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Câți bani câștigă, de fapt, campioana mondială. Suma colosală care intră în conturi
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, campioana mondială. Suma colosală care intră în conturi
Evaluările startup-urilor creează un risc sistemic. Fondurile de investiții sunt acuzate de practici înșelătoare.
Financiarul.ro
Evaluările startup-urilor creează un risc sistemic. Fondurile de investiții sunt acuzate de practici înșelătoare.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cristina Cioran și-a dus fiica să-și vadă tatăl în penitenciar, apoi a încheiat definitiv relația cu Alex Dobrescu: „Sunt și mamă, și tată pentru Ema și Max”
Stiri Mondene 10:41
Cristina Cioran și-a dus fiica să-și vadă tatăl în penitenciar, apoi a încheiat definitiv relația cu Alex Dobrescu: „Sunt și mamă, și tată pentru Ema și Max”
Anamaria Prodan, victorie în instanță împotriva Corinei Caciuc. Ce decizie au luat judecătorii. „Poate am ajutat mii de femei care trăiesc ce am trăit eu și copiii mei”
Stiri Mondene 09:30
Anamaria Prodan, victorie în instanță împotriva Corinei Caciuc. Ce decizie au luat judecătorii. „Poate am ajutat mii de femei care trăiesc ce am trăit eu și copiii mei”
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Orașul care s-a îmbogățit prea mult. Chiar și directorii și avocații fug de costurile tot mai mari
ObservatorNews.ro
Orașul care s-a îmbogățit prea mult. Chiar și directorii și avocații fug de costurile tot mai mari
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
GSP.ro
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Cel mai PERICULOS pod DIN LUME a devenit o atracție turistică. Unde se află
Mediafax.ro
Cel mai PERICULOS pod DIN LUME a devenit o atracție turistică. Unde se află
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
«Ne-ai lasat singuri...» VADUVA medicului mort la FLOREASCA, primele cuvinte, dupa TRAGEDIE.Ce il roaga sa faca din ceruri
Redactia.ro
«Ne-ai lasat singuri...» VADUVA medicului mort la FLOREASCA, primele cuvinte, dupa TRAGEDIE.Ce il roaga sa faca din ceruri
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac, cu lacrimi în ochi la primul interviu după ce a fost desemnat premier: „Priveam cu ură sârma ghimpată”. De ce a renunțat la cetățenia ucraineană
Politică 10:14
Eugen Tomac, cu lacrimi în ochi la primul interviu după ce a fost desemnat premier: „Priveam cu ură sârma ghimpată”. De ce a renunțat la cetățenia ucraineană
Eugen Tomac continuă negocierile cu formațiunile politice pentru noul Guvern. Un partid a fost scos din calcule
Politică 08:56
Eugen Tomac continuă negocierile cu formațiunile politice pentru noul Guvern. Un partid a fost scos din calcule
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Romina Gingașu, gest superb pentru familia din Galați a cărui apartament a fost lovit de dronă. Ce a decis să facă
Fanatik.ro
Romina Gingașu, gest superb pentru familia din Galați a cărui apartament a fost lovit de dronă. Ce a decis să facă
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor