Asociația Elvețiană a Angajaților Bancari consideră că „aceasta nu este calea corectă” prin care ar fi trebuit să li se aducă în vedere concedierile, notează Blick, publicație care aparține trustului Ringier. La rândul său, Raiffeisen își justifică decizia invocând „reglementări privind obligația de a publica anunțuri specifice”, despre care susține că o împiedică să își informeze angajații înainte de anunțul oficial.

În ciuda unei creșteri bruște a profiturilor, Raiffeisen va implementa reduceri bugetare. Ar putea fi eliminate până la 180 de locuri de muncă. Banca întreprinde simultan o reorganizare a structurii și conducerii sale.

Începând de anul viitor, Raiffeisen Elveția își propune să reducă costurile cu personalul și cheltuielile operaționale cu 60 de milioane de franci anual. Aceasta în ciuda faptului că banca a înregistrat profituri semnificativ mai mari în prima jumătate a anului 2026.

Raiffeisen și-a îmbunătățit semnificativ rezultatele în prima jumătate a anului 2026. Profitul a crescut cu 18,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 659,3 milioane CHF. În același timp, activitățile legate de creditele ipotecare, clienții corporativi și produsele de investiții și pensii au cunoscut o creștere puternică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE