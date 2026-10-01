Volkswagen a luat o decizie drastică, anunțând rezilierea unei părți semnificative a contractelor colective de muncă, inclusiv a importantului contract-cadru.

Potrivit informațiilor oferite de companie după o întâlnire cu reprezentanții angajaților Volkswagen la Hanovra, anumite reglementări din aceste contracte trebuie ajustate pentru a face față presiunilor financiare actuale. IG Metall susține că este vorba despre zece contracte reziliate, deși un purtător de cuvânt al VW nu a confirmat cifra exactă, relatează t-online.

Concurența din China pune presiune pe Volkswagen

Arne Meiswinkel, directorul de resurse umane al mărcii Volkswagen, a declarat că „mediul economic s-a înrăutățit semnificativ pentru industria auto, inclusiv pentru Volkswagen”.

El a explicat că „aceste schimbări de piață sunt structurale și profunde. Printre altele, producătorii chinezi presează Europa cu exporturi ieftine, ceea ce crește enorm presiunea concurențială și pe prețuri”.

Potrivit lui Meiswinkel, măsurile din planul de viitor 2030 trebuie implementate rapid și cu consecvență.

Rezilierea contractelor, un semnal de alarmă

Contractul-cadru, care reglementează condițiile de muncă pentru peste 100.000 de angajați din Germania, va fi reziliat oficial la 31 decembrie 2026, deschizând astfel calea pentru noi negocieri.

În total, contractul colectiv de muncă al VW cuprinde 13 acorduri distincte, care stabilesc condițiile de muncă, programul de lucru și bonusurile.

Totuși, contractul numit „Zukunftstarifvertrag 2024”, care garantează securitatea locurilor de muncă până la finalul anului 2030, rămâne neatins.

Sindicatele au reacționat prompt. Thorsten Gröger, președintele IG Metall din Saxonia Inferioară, a denunțat măsurile: „Este un fault urât la adresa angajaților și o tentativă nerușinată de a le băga mâna în buzunar”.

Daniela Cavallo, șefa consiliului de întreprindere al VW, a avertizat că este de așteptat „o confruntare dură la sfârșitul anului”.

Compania a promis în 2024 că nu va concedia

Miercuri, reprezentanții Volkswagen, IG Metall și consiliul de întreprindere s-au întâlnit pentru a discuta despre respectarea angajamentelor din cadrul „Zukunftstarifvertrag 2024”.

Angajații au cerut clarificări privind viitorul acordului, în contextul noilor măsuri de austeritate. În schimb, conducerea companiei a explicat că economiile stabilite în 2024 nu mai sunt suficiente.

Conform t-online, acordul din 2024 a fost obținut cu dificultate, după greve de avertisment și negocieri intense.

Acesta prevedea reducerea a 35.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, reducerea bonusurilor și a altor beneficii, precum și suspendarea creșterilor salariale. În contrapartidă, Volkswagen a promis să nu recurgă la concedieri colective și să nu închidă fabrici, angajându-se totodată să investească în noi produse pentru locațiile din Germania.

Volkswagen vrea să dea afară până la 50.000 de angajați

Întâlnirea de miercuri a fost prima discuție oficială de amploare între conducerea companiei și reprezentanții angajaților, după ce consiliul de supraveghere a aprobat, în septembrie 2026, un „plan de viitor” menit să crească semnificativ profitabilitatea.

Sub conducerea directorului general Oliver Blume, Volkswagen intenționează să economisească miliarde de euro și să treacă printr-o transformare semnificativă.

În următorii ani, compania plănuiește să reducă până la 50.000 de locuri de muncă la nivel global, pe lângă alte reduceri deja planificate.