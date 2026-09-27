Un ministru israelian propune declanșarea unui război în Cisiordania și anexarea unor părți din Liban și Fâșia Gaza

Ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrich a cerut duminică anexarea sudului Libanului şi a unei părţi din Fâşia Gaza şi s-a declarat în favoarea declanșării unui război în vederea izgonirii Autorităţii Palestiniene din Cisiordania, relatează AFP.

„Mi-ar plăcea să anexăm cel puţin până la «Linia Galbenă» şi până la râul Litani în Liban, pentru că dacă un război se încheie pe aceleaşi linii acolo unde a început, ce va descuraja inamicul?”, a declarat Smotrich, un lider al extremei drepte israeliene, într-un podcast al publicaţiei online Ynet.

„Linia Galbenă” împarte Fâșia Gaza în două și delimitează practic zona aflată sub controlul militar al Israelului (Noua Gaza, 53% din teritoriu) de cea în care sunt înghesuiți palestinienii (Vechea Gaza, 47% din teritoriu) începând cu octombrie anul trecut.

În Liban, unde Israelul luptă împotriva mişcării șiite pro-iraniene Hezbollah, armata israeliană ocupă în continuare o fâşie de zece kilometri adâncime în sudul ţării vecine. Râul Litani curge pe la aproximativ 30 de kilometri de granița libanezo-israeliană.

„Cred că trebuie să facem război în Iudeea-Samaria pentru a destructura Autoritatea Palestiniană, care susţine terorismul”, a subliniat Bezalel Smotrich, folosind numele biblic dat de către autorităţile israeliene Cisiordaniei, ocupată de Israel din 1967.