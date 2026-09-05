Scandal în Italia după un anunț de muncă

Un anunț de angajare publicat pentru un post de promoter într-un supermarket din Conegliano, în nordul Italiei, a declanșat o dezbatere aprinsă despre salarii și condițiile de muncă.

Oferta prevedea 50 de euro net pe zi pentru 8 ore de activitate, iar persoana angajată trebuia să își cumpere din propriul buzunar încălțămintea de protecție.

Anunțul, publicat de o companie din Lombardia pe o pagină locală de socializare, viza două zile de lucru, pe 11 și 12 septembrie, într-o zi de vineri și una de sâmbătă. Potrivit ofertei, programul era împărțit în două intervale, între 9.00-13.00 și 15.00-19.00, ceea ce înseamnă opt ore de muncă pe zi.

Promoterul trebuia să amenajeze un stand în raionul de fructe și legume, să ofere degustări clienților, să promoveze produsele și să distribuie materiale promoționale. Însă condiția care a atras cele mai multe critici a fost obligația ca angajatul să poarte încălțăminte de protecție, achiziționată pe cheltuiala proprie.

Responsabilul magazinului a explicat că încălțămintea de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care lucrează în punctul de vânzare, inclusiv pentru angajații firmelor externe, cum sunt promoterii. „Încălțămintea de protecție este un echipament individual obligatoriu pentru toți cei care se deplasează în zona de vânzare și în depozit, mai ales în prezența transpaleților și a paleților în mișcare, care pot provoca accidente grave”, a explicat reprezentantul supermarketului.

Acesta a precizat că promoterii nu sunt angajați ai supermarketului, ci ai unor companii terțe care furnizează personal pentru diferite branduri.

Val de reacții pe rețelele sociale

Pe lângă salariul considerat foarte mic, un alt detaliu care a provocat nemulțumiri este termenul de plată. Cei care lucrează la mijlocul lunii septembrie își primesc banii abia la sfârșitul lunii octombrie, prin transfer bancar. Anunțul a fost intens criticat de utilizatori, care au spus că o mare parte din câștig s-ar duce pe achiziționarea încălțămintei de protecție.

„Dacă trebuie să îți cumperi și încălțămintea de protecție, aproape toți banii câștigați se duc pe asta”, a scris unul dintre cei care au comentat oferta.

Sindicat: „Există probabil sute de oferte similare”

Roberto Toigo, secretarul general al sindicatului UIL Veneto, spune că problema nu este doar acest anunț, ci faptul că astfel de oferte ar putea fi mult mai răspândite.

„Persoana care a publicat anunțul s-a expus, poate din prea multă naivitate. Pe noi ne îngrijorează, pe lângă remunerația foarte mică, faptul că probabil există zeci sau sute de oferte similare. Înseamnă că acest tratament este considerat normal chiar și pentru munca ocazională”, a declarat liderul sindical. El a adăugat că acest caz se înscrie în campania națională a sindicatului, intitulată „Stop lucrătorilor fantomă”, care cere aplicarea contractelor colective de muncă și condiții mai bune pentru angajații temporari.

În Italia, activitatea de promoter este de regulă încadrată ca muncă ocazională și este remunerată cu un tarif forfetar, nu cu un salariu orar. Totuși, sindicatele atrag atenția că echipamentele individuale de protecție, inclusiv încălțămintea de protecție, ar trebui furnizate de angajator.

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