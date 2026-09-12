Un atac cu drone asupra unui important sistem de conducte petroliere din Arabia Saudită, desfășurat joi, a provocat incendii și a condus la oprirea temporară a operațiunilor, informează CNN, citând oficiali americani. Incidentul subliniază vulnerabilitatea infrastructurii petroliere saudite în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.

Conducta de petrol East-West, atacată de drone drone din Irak

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a confirmat vineri, într-un comunicat publicat pe site-ul său, că sistemul de conducte East-West a fost ținta mai multor atacuri și că a fost oprit ca măsură de precauție. Oficialii americani citați de CNN au declarat că stațiile de pompare adiacente conductei au fost lovite de proiectile, cel mai probabil lansate de drone provenind din Irak.

Conducta Est-Vest a Arabiei Saudite, lungă de aproximativ 1.200 km, transportă țiței de la câmpurile petroliere din estul regatului până la Yanbu, la Marea Roșie, având o capacitate de până la 7 milioane de barili pe zi.

Un aspect crucial este că permite exporturilor de petrol saudite să ocolească Strâmtoarea Ormuz. Acest lucru face ca conducta să nu fie doar o arteră petrolieră, ci o linie de salvare strategică esențială pentru Arabia Saudită - și pentru piețele energetice globale.

Imaginile din satelit analizate vineri arată distrugeri semnificative la una dintre stațiile de pompare, în timp ce o altă stație a fost surprinsă joi în flăcări, trimițând în aer coloane groase de fum negru. Ministerul Energiei saudit a confirmat că atacurile au provocat mai mulți răniți și a anunțat că echipele lucrează la asigurarea siguranței conductei și evaluarea daunelor suferite.

Guvernul irakian a condamnat atacurile printr-o declarație emisă vineri, anunțând că a inițiat o investigație urgentă pentru a identifica responsabilii. „Guvernul irakian condamnă atacurile care au vizat Regatul frățesc al Arabiei Saudite și își reafirmă respingerea oricăror acțiuni care subminează securitatea și stabilitatea Regatului sau afectează relațiile frățești adânc înrădăcinate dintre cele două țări”, se arată în comunicatul agenției de știri INA.

Tensiuni regionale și impact economic

Atacurile asupra conductei East-West au loc la doar câteva zile după ce o miliție aliată Iranului a ocupat un port strategic din Marea Roșie, crescând riscurile pentru transportul de energie în regiune. Pe fondul acestor evenimente, prețurile petrolului au depășit săptămâna aceasta pragul de 100 de dolari pe baril, arată datele citate de CNN.