Anytime promite că poți obține o ofertă pentru o asigurare auto în mai puțin de un minut, complet online. Sună aproape prea simplu pentru un produs precum RCA sau CASCO, unde mulți șoferi se așteaptă la formulare, telefoane și explicații greu de urmărit. După primul an pe piața din România, însă, compania a ajuns la aproximativ 60.000 de clienți, peste 100 de milioane de lei în prime brute subscrise și spune că a plătit deja despăgubiri de 2,7 milioane de lei.

Oferta chiar poate fi obținută într-un minut

Ideea centrală Anytime este să reducă cât mai mult pașii necesari pentru a cumpăra o asigurare. Pentru obținerea unei oferte sunt cerute patru informații principale:

Numărul de înmatriculare, seria de șasiu, CNP-ul și localitatea.

După introducerea lor, procesul durează mai puțin de un minut, potrivit companiei. Acesta este unul dintre punctele pe care Anytime încearcă să se diferențieze pe piața locală

Procesul este digital de la început până la final. În cazul pachetului CASCO Pro, inclusiv verificarea mașinii se poate face prin fotografii încărcate online, fără programare și fără deplasare la un centru de inspecție. Compania lucrează și la o aplicație mobilă și la funcții suplimentare de self-service.

Asta nu înseamnă însă că absolut totul funcționează fără intervenție umană. Serviciul de relații cu clienții are program de luni până vineri, între 8:00 și 20:00.

Nu ai un singur CASCO, ci patru niveluri de protecție

În loc să oblige clientul să aleagă individual zeci de acoperiri, Anytime a construit patru niveluri principale: RCA, RCA Plus, Go și Pro.

RCA este varianta obligatorie, RCA Plus adaugă asistență rutieră, Go include anumite protecții CASCO, iar Pro este pachetul cel mai extins, inclusiv pentru daunele propriei mașini și vandalism.

Oana Pienescu, Head of Operations Anytime România, a explicat la conferința de presă că ideea este tocmai ca CASCO să fie mai simplu de înțeles, pentru că mulți clienți ajung la finalul procesului fără să fie siguri ce au cumpărat.

60.000 de clienți arată că nu este doar o promisiune de marketing

Foto: Anytime asigurări

Orice serviciu digital poate spune că este simplu. Mai interesant este dacă oamenii chiar îl folosesc.

Conform prezentării oferite de aceștia, Anytime a intrat în România în 2025 și a început operațiunile comerciale în 2026. De atunci, au fost generate peste două milioane de oferte, iar compania a ajuns la aproximativ 60.000 de clienți și peste 100 de milioane de lei în prime brute subscrise. Până acum a plătit 2,7 milioane de lei în despăgubiri și a raportat mai puțin de zece reclamații.

Compania mai spune că rata de considerare a brandului a ajuns la 62,8%, conform unui studiu Ipsos realizat la solicitarea sa, iar reprezentanții Anytime au indicat și un NPS de peste +70. NPS, sau Net Promoter Score, măsoară cât de probabil este ca un client să recomande serviciul altcuiva.

Datele nu înseamnă automat că orice client va avea aceeași experiență, dar arată că platforma a trecut deja de faza în care vorbim doar despre o promisiune sau despre un produs testat de câteva sute de oameni.

Este mai bună decât o asigurare clasică?

Avantajul Anytime nu este neapărat că polița ar fi fundamental diferită, ci că experiența de cumpărare este mult mai apropiată de ceea ce oamenii sunt obișnuiți să facă online.

Poți compara pachetele rapid, poți obține oferta într-un minut, iar pentru CASCO poți face inclusiv inspecția mașinii de acasă. Pentru cine nu vrea să meargă la un birou sau să petreacă timp la telefon, asta este un avantaj real.

Pe de altă parte, dacă vrei un produs foarte personalizat, cu fiecare acoperire aleasă separat, modelul cu patru trepte poate părea mai restrictiv. Și, deși procesul de cumpărare este digital, suportul uman nu este disponibil 24/7.

Anytime pare să mizeze tocmai pe faptul că mulți clienți preferă o soluție suficient de flexibilă, dar mai ușor de înțeles. Iar cifrele din primul an arată că există cerere pentru acest model.

Compania intenționează să investească aproximativ 30 de milioane de euro în România în următorii patru-cinci ani, în principal în tehnologie, oameni și marketing, iar din 2027 vrea să adauge și asigurări de călătorie și locuință.