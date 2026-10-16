Apă plină de deșeuri toxice și metale grele în Dâmbovița. Depozitul de la Titu funcționează fără monitorizări de mediu din anul 2023

Nereguli majore la depozitul de deșeuri de la Titu, aflat în proprietatea Consiliului Județean Dâmbovița. În urma controlului efectuat de Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu au ieșit abateri grave de la normele de mediu.

Stația de epurare, nefuncțională

Constatările oficiale arată că rigolele perimetrale ale depozitului nu au fost întreținute și s-au colmatat, lucru ce a dus la acumularea directă a levigatului(n.r. - lichidul care rezultă din contactul apei cu deșeurile și care poate transporta substanțe poluante).

În plus, stația de epurare din dotare este complet nefuncțională, iar bazinul de colectare a ajuns la capacitatea maximă, relatează NewsCenter.ro.

Deșeurile ușoare au fost împrăștiate de vânt pe rigole și în vecinătatea acestora, pe fondul unei vegetații abundente ce indică lipsa lucrărilor periodice de întreținere.

„Rigolele perimetrale ale depozitului de deșeuri menajere, nu sunt întreținute acestea fiind colmatate, fapt ce a determinat umplerea acestora cu levigat; Stația de epurare din dotarea depozitului de deșeuri Titu nu este în funcțiune. Bazinul de colectare permeat, umplut la capacitate maximă. Pe rigolele perimetrale existente ale depozitului de deșeuri menajere Titu, cât și în vecinătatea acestora, au fost identificate deșeuri ușoare, posibil antrenate de vânt, cât și vegetație abundentă, fapt ce indică neîntreținerea rigolelor”, arată comisarii de mediu.

Calitatea mediului, lăsată în voia sorții

Sursă majoră de îngrijorare este și lipsa datelor privind monitorizarea calității mediului. Direcția Județeană de Mediu nu a primit rezultatele analizelor pentru perioada cuprinsă între anul 2023 și luna august 2026. Din acest motiv, este imposibil de evaluat în prezent gradul exact de contaminare a solului și a pânzei freatice din zonă.

„(...) Depozitul Titu nu mai este autorizat din punct de vedere al protecției mediului, autorizația integrată de mediu fiind expirată, depozitarea deșeurilor menajere pe depozit, fiind sistată din luna septembrie 2023. Celulele pe care s-a făcut depozitarea deșeurilor (celula 1 și 2) nu sunt închise în prezent”, se precizează într-un răspuns pentru NewsCenter.ro.

Groapă de gunoi închisă cu șapte ani mai devreme decât era prevăzut

Inaugurat în anul 2010 printr-un proiect finanțat din fonduri europene pentru modernizarea gestionării deșeurilor în județul Dâmbovița, depozitul Titu a primit de-a lungul timpului gunoi colectat în principal de companiile Supercom și Igo SRL Găești.

A doua celulă a depozitului a fost proiectată inițial pentru o durată de exploatare de aproximativ 20 de ani, ceea ce ar fi trebuit să asigure capacitatea de depozitare până în anul 2030.

Cu toate acestea, din cauza gestionării necorespunzătoare și a nerespectării procedurilor de presare și tratare a deșeurilor, celula s-a umplut mai devreme, iar activitatea de depozitare a fost sistată definitiv încă din luna septembrie 2023.

Administrarea depozitului a fost concesionată inițial către Eurogas Prescom în 2010. Ulterior rezilierii contractului, gestiunea a fost preluată de asocierea dintre Supercom SA și Expert Recycling SRL, prin contracte succesive în 2023 și 2024, încheiate în vara anului 2026. Conducerile celor două companii nu au oferit explicații cu privire la deficiențele constatate.

Măsuri obligatorii și sancțiuni

În urma controalelor desfășurate în cursul anului 2026, Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu a aplicat sancțiuni contravenționale Consiliului Județean Dâmbovița pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.

De asemenea, autoritățile au impus măsuri cu termene ferme și caracter obligatoriu pentru remedierea deficiențelor.

Consiliul Județean Dâmbovița a anunțat un proiect pentru închiderea definitivă a depozitului, precum și pentru colectarea și tratarea gazului de depozit. Proiectul se află în prezent în etapa de obținere a avizelor necesare, fără ca autoritățile să fi comunicat un termen clar de finalizare.

În paralel, pe același amplasament funcționează o platformă temporară de transfer, autorizată separat.