Judecătorul districtual Edward Davila din San Jose, California a respins argumentul principal al companiilor, potrivit căruia platformele online sunt protejate de răspunderea privind conținutul terților.

Davila a respins unele acuzații care invocau încălcarea unor legi statale americane, dar în principal a respins cererile de oprire a tuturor acuzațiilor formulate în temeiul legilor privind protecția consumatorilor, cu excepția celor din California.

Google, o divizie a Alphabet, nu a făcut niciun comentariu imediat. Apple și Meta nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii. Avocații reclamanților nu au răspuns imediat la solicitări similare.

Miza de două miliarde de dolari

Zeci de reclamanți au susținut că magazinele de aplicații App Store de la Apple, Google Play Store și rețeaua Facebook a Meta au promovat o „experiență autentică de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în stil Vegas”.

Acestea sunt acuzate că prin exploatarea utilizatorilor, cele trei ar fi provocat depresie, gânduri suicidare și alte consecințe, în timp ce intermedierea și colectarea comisioanelor de 30% le-a adus venituri estimate la peste 2 miliarde de dolari din tranzacțiile pe care le-au procesat.

Procesele solicită despăgubiri nespecificate și daune triple, printre alte remedii.

Importanța deciziei

Într-o decizie de 37 de pagini, judecătorul a constatat că Apple, Google și Meta nu au acționat ca „editori” atunci când au procesat plățile, subminând pretențiile lor de imunitate în temeiul Secțiunii 230 din legislație.

Aceasta conferă imunitate platformelor vizavi de conținutul postat pe rețelele lor.

El a considerat irelevant faptul că companiile au furnizat „instrumente neutre” pentru a sprijini aplicațiile și a respins ideea că sunt lipsite de răspundere chiar dacă aplicațiile nu au fost etichetate drept „case de pariuri”.

„Esența teoriei reclamanților este că pârâții au procesat în mod necorespunzător plățile pentru aplicațiile de cazinou social”, a scris Davila.

„Nu are relevanță dacă această activitate transformă pârâții în case de pariuri sau brokeri”, a spus el.

Davila a spus că Apple, Google și Facebook pot face apel imediat la decizia sa.

Această instanță a respins apelurile anterioare în mai 2024, afirmând că nu avea jurisdicție la momentul respectiv. Litigiul împotriva pârâților din Silicon Valley a început în 2021.

