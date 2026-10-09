„Bine ai venit acasă”: Apple a anunțat o lansare specială de produse smart home pe 13 octombrie

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Apple a anunțat oficial că va organiza un nou eveniment în New York, pe 13 octombrie, la ora 16.00, ora României. Compania va lansa, cel mai probabil, produse axate pe tehnologia smart home, iar sloganul invitației, „Bine ai venit acasă”, întărește această idee.
Printre lansările așteptate se numără un hub smart home cu ecran, o versiune actualizată pentru HomePod Mini și un nou Apple TV.
De asemenea, Apple ar urma să colaboreze cu LG pentru device-uri inteligente pentru locuință, precum sonerii cu capacitate video, termostate și camere de supraveghere, după cum reiese din randările „scăpate” recent pe internet.
Conform The Verge, Apple dezvoltă de ceva timp un astfel de hub pentru locuințe inteligente, lansarea fiind planificată inițial pentru 2025. Însă, lansarea versiunii îmbunătățite a Siri, care a devenit disponibilă în septembrie 2026, pare să fi accelerat strategia Apple pentru extinderea în domeniul smart home.