După ce festivalul „Beach, Please!”, dar și concertele de la Nibiru s-au văzut pe VOYO, acum Selly a bătut palma cu PRO TV pentru un alt proiect realizat de el.

Din câte se pare, cel de-al treilea sezon al competiției „Fugiți de acasă”, care se vrea a fi un fel de „Asia Express de România”, va fi difuzat pe VOYO în această toamnă, începând cu luna noiembrie.

Proiectul „Fugiți de acasă”, realizat inițial de Selly Media Network pentru YouTube, a avut în fiecare sezon adrenalină, scandaluri și abandonuri, participând echipe de creatori de conținut și vedete.

„Pentru Selly Media Network și întreaga echipă de producție implicată în «Fugiți de acasă» reprezintă un mare pas înainte. Faptul că aceste producții și aceste formate pe care noi le facem de ani de zile au ajuns la nivelul la care să fie pe o platformă de streaming este un semnal bun. Ne dorim în viitor să facem cât mai multe sezoane și formate de succes. Mulțumim VOYO pentru încredere și ne vedem cu toții din noiembrie, cu cel mai bun sezon «Fugiți de acasă»”, a spus Selly pentru „Pagina de media”.

La „Fugiți de acasă”, concurenții pornesc într-o aventură prin România și trebuie să facă față unor provocări și misiuni asemănătoare celor de la Asia Express, show difuzat de mai mulți ani de Antena 1, care a reușit să cucerească publicul de acasă și să fie lider de audiență de fiecare dată când este difuzat la TV.

În cel de-al treilea sezon al producției „Fugiți de acasă” participă cinci echipe: Iorga și Adrian „Elicopter de luptă”, Florin Prunea și Alessandro Caparco, Bie (Bianca Fleșer) și Alin, Alexandra Alișorii și Nico, Iasmina Rashidi și Zaya.

Așa cum era de așteptat, unii dintre fani s-au revoltat pe Instagram din cauza faptului că cel de-al treilea sezon din „Fugiți de acasă” nu o să mai fie pe YouTube, ci va fi difuzat pe platforma de streaming a celor de la PRO TV.

„Și pe YouTube o să fie?”, „Selly, ne dai tu bani de abonament?”, „Cum adică pe VOYO?”, „Pe YouTube, platforma care te-a crescut, nu îți mai place?” și „Cine se uită pe VOYO? Mai bine era pe Netflix” au fost doar câteva dintre comentariile răutăcioase apărute pe Instagram.

Despre proiectul „Fugiți de acasă” a vorbit recent și Florin Cazacu, primarul municipiului Brad, pe pagina lui de Facebook.