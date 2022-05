Un bilanț dublu: aproape 600 de oameni au fost uciși în atacul asupra teatrului din Mariupol, dezvăluie Associated Press

Jurnaliștii Associated Press au vorbit cu 23 de supraviețuitori, salvatori și persoane care cunosc adăpostul, analizând planuri ale teatrului, fotografii și înregistrări video realizate în interior înainte, în timpul și după ziua atacului.

Guvernul de la Kiev a estimat inițial că aproximativ 300 de persoane au murit pe 16 martie și de atunci a deschis o anchetă pentru crime de război, potrivit unui document obținut de AP.

Jurnaliștii AP au ajuns la un număr mult mai mare, de aproape 600 de victime. Ei au ajuns la acest bilanț prin reconstrucția 3D a planului clădirii revizuit în mod repetat de martori, majoritatea din interiorul teatrului, care au descris în detaliu unde se adăposteau oamenii.

Toți martorii au spus că cel puțin 100 de oameni se aflau într-o bucătărie improvizată chiar în afară teatrului și niciunul nu a supraviețuit. Ei au mai spus că camerele și holurile din interiorul clădirii erau pline, cu aproximativ o persoană la fiecare 3 metri pătrați de spațiu liber.

