Conform CENTCOM, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran au lansat rachete asupra a două nave ale Marinei SUA care patrulau în apele din regiune. Un portavion și un distrugător au evitat „multiple atacuri neprovocate”. Atacul nu s-a soldat cu victime.

Ca ripostă, forțele americane au „neutralizat permanent” două petroliere iraniene și au „distrus complet altul”, a comunicat CENTCOM pe contul său de X.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Irans limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Unul din vase se afla în largul insulei Kharg, care găzduiește principalul terminal petrolier iranian din Golful Persic, în timp ce altul era în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, lângă Jask, iar altul în Golful Oman.

Ostilitățile dintre SUA și Iran s-au reluat duminica trecută, după o lună de acalmie relativă. Americanii au luat inițiativa sub pretextul de a-i împiedica pe iranieni să lanseze rachete purtătoare de mine marine în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor state vecine din Golf, așa cum procedează de la începutul războiului declanșat împotriva sa de Statele Unite și Israel, pe 28 februarie. Forțele armate ale regimului de la Teheran continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, în timp ce americanii au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că forțele armate ale SUA lansează „lovituri precise” și în prezent nu sunt angajate în lupte.

Conform unor evaluări ale serviciilor secrete americane, ar putea intensifica tensiunile cu SUA până în alegerile intermediare, programate pe 3 noiembrie. Regimul de la Teheran ar planifica în special noi atacuri asupra unor baze și infrastructuri din Orientul Mijlociu, în scopul de a pune presiuni asupra președintelui american Donald Trump.

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