Armata Elveției pierde anual 12.000 de recruți, iar efectivele vor scădea sub 130.000 până în 2030. Cu toate acestea, numărul femeilor din armată este în creștere.

Plecări timpurii din sistem

Armata Elveției se confruntă cu un fenomen acut de reducere a efectivelor, pierzând anual aproape 12.000 de persoane obligate la serviciul militar, majoritatea preferând reorientarea către serviciul civil.

Conform ultimelor date oficiale publicate de Departamentul Federal al Apărării, Protecției Populației și Sportului (VBS), efectivele actuale numără 147.017 militari, ceea ce asigură încă necesarul minim de 100.000 de militari pentru situații de urgență.

Totuși, proiecțiile pe termen mediu indică o scădere accentuată, estimându-se că efectivele totale vor coborî sub pragul de 130.000 de soldați până în anul 2030, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Principalul factor al acestui declin este reprezentat de plecările timpurii din sistem și de încheierea perioadei de serviciu militar de 12 ani pentru generațiile mai vechi în intervalul 2028-2029.

Tranziția masivă a tinerilor către serviciul civil a determinat deja autoritățile elvețiene să adopte măsuri legislative, inclusiv inițiativa votată în luna iunie care înăsprește condițiile de trecere de la armată la serviciul civil, pentru a stopa exodul de personal.

Femeile, tot mai interesate de cariera de ofițer

În ciuda scăderii generale a numărului de recruți, statisticile oficiale indică o tendință inversă în ceea ce privește prezența feminină.

Numărul femeilor din armata elvețiană a crescut constant, de la 2.122 în anul 2022 (1,2%) la 3.253 în 2026, ajungând la o pondere de 1,8% din totalul efectivelor. Reprezentantele sexului frumos manifestă un interes sporit pentru carierele de ofițeri și subofițeri, ceea ce presupune perioade mai lungi de serviciu militar activ.

Pentru a susține și accelera această dinamică pozitivă, Consiliul Federal Elvețian a aprobat propunerea privind introducerea unei zile de orientare obligatorie pentru femei.