Libertatea: Armenia a trecut probabil prin cele mai importante alegeri de la obținerea independenței sale de Uniunea Sovietică. Unii observatori le-au considerat „cele mai geopolitizate” alegeri din istoria țării. Explicați-ne vă rog contextul și care a fost starea de spirit a armenilor?

Lilit Tadevosyan: Da, aveți dreptate, aceste alegeri au fost, probabil, cele mai importante pentru Armenia de la independență, deoarece, pe de o parte, se afla un guvern care lupta pentru suveranitatea, independența și autodeterminarea Armeniei, mai multe partide mici împărtășind această opinie și majoritatea populației. Pe de altă parte, se aflau forțele pro-ruse, dintre care trei în special, nu își pot imagina viitorul Armeniei fără Rusia. Una dintre ele nu a reușit să treacă pragul electoral, în timp ce celelalte două au intrat în parlament. Trebuie menționat faptul că printre reprezentanții tuturor celor trei forțe există și cei acuzați de luare de mită electorală. Numărul reprezentanților „Armeniei Puternice” implicați în cazurile sus-menționate depășește o sută. Și majoritatea compatrioților noștri, desigur, au fost indignați de acest fenomen și, ca răspuns, au făcut propriul pas votând pentru partidul de guvernământ. Comparativ cu 2021, mai mulți cetățeni au votat pentru partidul de guvernământ la aceste alegeri.

Lilit Tadevosyan, jurnalistă la Civic.am

Libertatea: Alegerile parlamentare din Armenia au adus aminte de cele desfășurate în toamna anului trecut în Republica Moldova, cu o interferență rusă fără precedent. În cazul Armeniei, am observat din străinătate o presiune uriașă în ultimele săptămâni înainte de vot, cu restricții economice și retorică împotriva apropierii de Occident. Cum pot fi interpretate aceste eforturi ale Rusiei, care au fost principalele sale tactici în Armenia și cum s-au raportat în general armenii la ele?

Lilit Tadevosyan: Au existat unele asemănări cu alegerile care au avut loc anul trecut în Moldova, având în vedere rapoartele din diverse surse privind interferența Rusiei în alegerile armene. În opinia mea, Rusia este invidioasă pe apropierea Armeniei de UE, motiv pentru care, chiar înainte de alegeri, mulți armeni care locuiesc în Rusia au venit în Armenia pentru a vota partidul „Armenia Puternică”, fondat de oligarhul rus Samvel Karapetyan. Comitetul Anticorupție a descoperit numeroase cazuri similare. În plus, s-a încercat interzicerea exportului anumitor mărfuri din Armenia în Rusia, în special coniac, apa minerală Jermuk, căpșune, roșii, alte produse agricole și flori.

Cu toate acestea, am observat și un răspuns rapid al UE la acest proces și măsuri compensatorii pentru întreprinderile noastre. Mai mult, guvernul nostru a oferit sprijin întreprinderilor afectate. De asemenea, este destul de remarcabil faptul că, în timpul campaniei electorale, mulți fermieri și exportatori agricoli s-au adresat reprezentanților partidului de guvernământ și au spus că, deși au suferit din cauza Rusiei, independența și suveranitatea statului erau mai importante pentru ei. Adresându-se națiunii, prim-ministrul Nikol Pashinyan a spus: „Voi apărați statul, noi vă vom apăra căpșunele”. Și rezultatele alegerilor confirmă acest lucru: majoritatea compatrioților noștri au apărat statul și pacea. Partidul de guvernământ a făcut campanie sub sloganul „Ridicați-vă pentru pace”.

Premierul armean Nikol Pașinian, în campanie electorală Foto: Hepta

Libertatea: Cum este percepută Rusia în Armenia după ofensiva militară azeră din Arțah și cum pot evolua relațiilor ruso-armene după alegeri?

Lilit Tadevosyan: Nu este un secret faptul că mulți dintre compatrioții noștri trăiesc și lucrează în Federația Rusă, iar relațiile armeano-ruse înainte de război puteau fi descrise ca fiind de bună vecinătate. Cu toate acestea, după războiul din Karabah, când Rusia, considerată aliatul nostru strategic, nu și-a îndeplinit obligațiile de aliat, când forțele de menținere a păcii ruse, care se presupunea că asigurau securitatea populației din Nagorno-Karabah după războiul din 2020, i-au văzut pe locuitorii din Karabah trăind sub blocadă timp de aproape opt luni, pe jumătate înfometați și lipsiți de contact cu Armenia, poporul armean a înțeles ce înseamnă de fapt acest „aliat”.

Poporul armean, fiind un popor prietenos, consideră politica autorităților ruse față de Armenia ca fiind, ca să spunem așa, neprietenoasă. De asemenea, trebuie menționat că, după războiul ruso-ucrainean, mulți ruși s-au mutat în Armenia din Rusia, unde lucrează sau își deschid afaceri, iar mulți au decis să se mute și să locuiască permanent în țara noastră.

În urma alegerilor, a existat o anumită tensiune în relațiile armeano-ruse, care cred că va persista o perioadă de timp, având în vedere faptul că oficialii ruși declară zilnic alegerile din țara noastră ca fiind nedemocratice. Timpul va arăta cum va evolua situația. De altfel, merită menționat faptul că aceste declarații sunt făcute de oficiali dintr-o țară în care oamenii au fost arestați pur și simplu pentru că au afișat o pancartă „Nu războiului” și unde cei care s-au pronunțat pur și simplu împotriva războiului, inclusiv mulți artiști, intelectuali și jurnaliști cunoscuți, au fost considerați agenți străini.

Libertatea: Armenia a găzduit pentru prima dată luna trecută summitul Comunității Politice Europene și primul summit UE-Armenia. Cum este percepută Uniunea Europeană în Armenia? Dar Uniunea Economică Eurasiatică?

Lilit Tadevosyan: Primul summit al Comunității Politice Europene din Armenia a avut loc cu câteva zile înainte de începerea campaniei electorale pentru Adunarea Națională a Armeniei. A lăsat o impresie foarte pozitivă și cred că participanții au fost foarte mulțumiți, judecând după declarațiile lor. Acesta a fost un alt pas pe calea Armeniei către UE. Relațiile din cadrul Uniunii Economice Eurasiatice se dezvoltă ca de obicei. Deși chestiunea rămânerii în această structură este discutată la nivel public, este clar că acesta nu este un proces care se va întâmpla peste noapte.

Premierul Armeniei Nikol Pașinian împreună cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen Foto: Profimedia

Libertatea: Vladimir Putin îi cere lui Nikol Pașinian un referendum pe tema aderării la UE? Putem vorbi de o capcană?

Lilit Tadevosyan: Această problemă a fost discutată la ultima sesiune a UEEA (Uniunea Economică Eurasiatică). Însă, în mod surprinzător, atunci când fostele autorități armene au decis brusc să adere la UEEA în 2013, nu a fost propus niciun referendum.

Libertatea: Am observat critici din Rusia inclusiv împotriva normalizării timide a relațiilor cu Turcia și împotriva unor relații mai strânse cu Statele Unite. Ce își dorește de fapt Kremlinul de la Armenia?

Lilit Tadevosyan: Adevărata problemă este că, timp de decenii, guvernele armene au fost formate în urma unor alegeri trucate, iar acest lucru a reprezentat o vulnerabilitate pentru autoritățile de la acea vreme, pe care Rusia însăși a exploatat-o. Rusia a încercat întotdeauna să ia decizii pentru noi și să ne „salveze” de o țară sau alta. Acum, că autorități alese, democratice și pro-guvernamentale au ajuns la putere în Armenia, care încearcă să negocieze, fără intermediari, atât cu vecinii, cât și cu superputeri, Rusiei nu-i place acest lucru. A fost întotdeauna în interesul Rusiei să mențină Armenia sub controlul său și să demonstreze că este „protectorul sau garantul securității” noastre.

Libertatea: Care ar fi calea pentru păstrarea suveranității și independenței Armeniei?

Lilit Tadevosyan: În realitate, această cale nu este ușoară, dar, pe 7 iunie, poporul armean a făcut un pas crucial pe această cale: au avut loc alegeri, iar partidul de guvernământ Contractul Civil, care pledează pentru păstrarea statalității și suveranității, a câștigat.

Nu exclud faptul că în viitorul apropiat vor apărea numeroase obstacole care ar putea împiedica acest proces, dar, din moment ce alegerile au fost libere, corecte și transparente, depășirea acestor obstacole se va produce dintr-o poziție mai puternică.

Libertatea: Cum poate arăta scena politică din Armenia după 7 iunie și ce direcții merită urmărite?

Lilit Tadevosyan: Opoziția și forțele pro-ruse continuă să facă gălăgie, iar reprezentanții partidelor acuzați de cumpărare de voturi încearcă să umbrească alegerile din 7 iunie, dar poporul armean a dovedit că nu se va mai întoarce la obiceiurile nelegiuite din trecut. Am ales calea păcii și prosperității și, prin urmare, poporul susține necondiționat autoritățile actuale și realese. Cu sprijinul majorității poporului, autoritățile actuale vor fi mai bine poziționate pentru a depăși provocările viitoare.

Protest organizat de un partid pro-rus în fața Comisiei Electorale Centrale Foto: Profimedia

Libertatea: Ce așteptări aveți de la viitorul Armeniei, o țară cu un trecut foarte zbuciumat?

Lilit Tadevosyan: Poporul nostru a îndurat multe suferințe, iar independența a fost obținută cu prețul a numeroase pierderi și privațiuni, dar toate acestea sunt acum de domeniul trecutului. Alegerile din 7 iunie dovedesc încă o dată că poporul armean își vede acum viitorul construind o Armenie liberă, independentă, suverană și democratică. De altfel, poporul nostru are o altă caracteristică unică: în fața pericolului, fie extern, fie intern, poporul nostru este capabil să se unească rapid, așa cum au demonstrat la alegerile din 7 iunie.