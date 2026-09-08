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Autostrada A10 Sebeș – Turda crapă: fisurile din zona kilometrului 66 se adâncesc și lucrările bat pasul pe loc

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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O porțiune de asfalt surpată pe o autostradă, unde zona afectată este semnalizată cu balize rutiere temporare de avertizare.
Alunecarea de teren de la kilometrul 66 al Autostrăzii A10 Sebeș – Turda se agravează. Sursa foto: Facebook / Drum Expres Focsani-Braila-Constanta
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Situația de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda se agravează în zona kilometrului 66, unde o alunecare de teren afectează carosabilul și terasamentul. Traficul se desfășoară de luni întregi pe o singură bandă, însă lucrările de consolidare nu au început din cauza întârzierilor administrative.

Probleme grave pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, unde alunecările de teren de la kilometrul 66 amenință siguranța șoferilor.

Sectorul afectat, situat între km 65+900 și km 66+400, rămâne un punct critic, iar lucrările de consolidare sunt blocate din cauza birocrației, informează viacluj.tv.

Taluzul autostrăzii a cedat pe o lungime de peste 50 de metri, distrugând parapetele de protecție și afectând serios carosabilul și terasamentul, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj.

FB Post

Deși traficul este restricționat și se desfășoară pe o singură bandă, șantierul pentru remedierea situației nu a fost deschis, alimentând nemulțumirile șoferilor.

Sectorul de drum de la km 66 are o istorie lungă de instabilitate.

În 2023 au fost impuse primele restricții de circulație după o cedare a taluzului, urmate de lucrări provizorii. În 2024, degradările au reapărut, iar în 2025 DRDP Cluj a intervenit din nou, avertizând asupra agravării terenului. În iulie 2026, situația s-a înrăutățit dramatic, surparea avansând periculos spre banda de circulație rămasă deschisă.

Terenul este extrem de instabil, iar infiltrațiile masive de apă în terasament au contribuit la această situație critică, au explicat reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cu toate acestea, lucrările de consolidare sunt blocate de proceduri administrative: finalizarea documentației tehnice de către constructor și obținerea autorizației de construire în regim de urgență.

Autostrada A10 Sebeș – Turda, lungă de 70 de kilometri, a fost construită cu un buget semnificativ, iar lotul de 16 kilometri afectat de surpări a costat peste 90 de milioane de euro, fără TVA. Potrivit viacluj.tv, șoferii care traversează zona sunt sfătuiți să circule cu prudență, respectând limitele de viteză impuse de autorități.

La începutul lunii iulie, circulația pe Autostrada A10 Sebeș - Turda s-a închis parțial, pe o lungime de aproximativ 17 kilometri, pe sensul de mers spre municipiul Turda. Decizia a fost luată de specialiștii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, care au constatat degradări grave ale șoselei și ale terasamentului, cauzate de o alunecare de teren.

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