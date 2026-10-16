Atac armat la o școală primară din SUA: trei copii și un profesor au fost uciși în Oregon. Agresorul de 16 ani a fost împușcat de un trecător

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Trei copii, în vârstă de 5, 8 și 11 ani, și un profesor au fost uciși când un rezident în vârstă de 16 ani din Bend, Oregon, a intrat într-o școală elementară și a început să tragă, relatează CNN.
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Potrivit poliției locale, autorul atacului, identificat ca fiind un adolescent în vârstă de 16 ani, a fost găsit împușcat mortal în interiorul clădirii atunci când primii agenți au pătruns în incintă, în jurul orei locale 13.00.
Deși anchetatorii nu au confirmat oficial identitatea persoanei care l-a neutralizat pe suspect, primele elemente arată că intervenția a aparținut unui bărbat aflat în zonă.
Sheila Miller, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Poliție din Bend, a afirmat că atacatorul „ar fi putut fi împușcat de un trecător”.
Aceeași informație a fost confirmată și de surse din cadrul forțelor de ordine citate de postul CBS News, care au precizat că suspectul de 16 ani a fost ucis pe loc de o persoană din exterior înainte de propagarea atacului.
Pe lângă persoanele decedate, cel puțin două victime au fost transportate de urgență la spital cu răni grave.
Secvența violentă a început chiar pe străzile din apropierea unității de învățământ. Primul apel recepționat la serviciul de urgență 911 a semnalat un bărbat înarmat care trăgea asupra unui autoturism.
La scurt timp, dispeceratul a fost asaltat de zeci de apeluri disperate venite de la personalul și martorii din incinta Școlii Elementare Silver Rail, care raportau că un individ înarmat a pătruns în clădire și a deschis focul la întâmplare.
Instituția de învățământ a fost imediat izolată de echipele speciale de intervenție.
Conducerea poliției din Bend a organizat de urgență un punct de adunare și consiliere psihologică pentru familiile elevilor, în timp ce zeci de părinți îngroziți s-au strâns în perimetrul de securitate delimitat de forțele de ordine, așteptând cu lacrimi în ochi noutăți despre copiii lor.
Zona a fost blocată de zeci de echipaje de poliție, ambulanțe și unități ale pompierilor.
Comunitatea locală este în stare de șoc. Steven Cook, directorul executiv al districtului școlar Bend-La Pine, a transmis un mesaj de solidaritate pentru cei afectați, subliniind că dimensiunea suferinței este copleșitoare: comunitatea este îndurerată și marcată de un act de o violență inexplicabilă, fiind transmise condoleanțe tuturor familiilor care și-au pierdut apropiații.
Episodul sângeros din Oregon evidențiază încă o dată persistența crizei armelor de foc în sistemul educațional american.
Conform datelor monitorizate de platforma independentă „K-12 School Shooting Database”, anul trecut s-au produs 235 de atacuri armate în școlile preuniversitare din SUA.
În cursul acestui an, numărul incidentelor a ajuns deja la cel puțin 149, inclusiv cel produs la școala din Bend.
Deși datele statistice semnalează o ușoară temperare a cazurilor față de vârful istoric atins în 2023, nivelul violenței armate din școlile americane rămâne semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat înainte de pandemia de COVID-19.