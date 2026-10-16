Atac armat la o școală primară din SUA: trei copii și un profesor au fost uciși în Oregon. Agresorul de 16 ani a fost împușcat de un trecător

Trei copii, în vârstă de 5, 8 și 11 ani, și un profesor au fost uciși când un rezident în vârstă de 16 ani din Bend, Oregon, a intrat într-o școală elementară și a început să tragă, relatează CNN.

Potrivit poliției locale, autorul atacului, identificat ca fiind un adolescent în vârstă de 16 ani, a fost găsit împușcat mortal în interiorul clădirii atunci când primii agenți au pătruns în incintă, în jurul orei locale 13.00.

Atacatorul a fost împușcat de un trecător

Deși anchetatorii nu au confirmat oficial identitatea persoanei care l-a neutralizat pe suspect, primele elemente arată că intervenția a aparținut unui bărbat aflat în zonă.

Sheila Miller, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Poliție din Bend, a afirmat că atacatorul „ar fi putut fi împușcat de un trecător”.

Aceeași informație a fost confirmată și de surse din cadrul forțelor de ordine citate de postul CBS News, care au precizat că suspectul de 16 ani a fost ucis pe loc de o persoană din exterior înainte de propagarea atacului.

Pe lângă persoanele decedate, cel puțin două victime au fost transportate de urgență la spital cu răni grave.

Comunitatea este în stare de șoc

Secvența violentă a început chiar pe străzile din apropierea unității de învățământ. Primul apel recepționat la serviciul de urgență 911 a semnalat un bărbat înarmat care trăgea asupra unui autoturism.

La scurt timp, dispeceratul a fost asaltat de zeci de apeluri disperate venite de la personalul și martorii din incinta Școlii Elementare Silver Rail, care raportau că un individ înarmat a pătruns în clădire și a deschis focul la întâmplare.

Instituția de învățământ a fost imediat izolată de echipele speciale de intervenție.

Conducerea poliției din Bend a organizat de urgență un punct de adunare și consiliere psihologică pentru familiile elevilor, în timp ce zeci de părinți îngroziți s-au strâns în perimetrul de securitate delimitat de forțele de ordine, așteptând cu lacrimi în ochi noutăți despre copiii lor.

Zona a fost blocată de zeci de echipaje de poliție, ambulanțe și unități ale pompierilor.

Comunitatea locală este în stare de șoc. Steven Cook, directorul executiv al districtului școlar Bend-La Pine, a transmis un mesaj de solidaritate pentru cei afectați, subliniind că dimensiunea suferinței este copleșitoare: comunitatea este îndurerată și marcată de un act de o violență inexplicabilă, fiind transmise condoleanțe tuturor familiilor care și-au pierdut apropiații.

235 de atacuri în școlile din SUA în 2025

Episodul sângeros din Oregon evidențiază încă o dată persistența crizei armelor de foc în sistemul educațional american.

Conform datelor monitorizate de platforma independentă „K-12 School Shooting Database”, anul trecut s-au produs 235 de atacuri armate în școlile preuniversitare din SUA.

În cursul acestui an, numărul incidentelor a ajuns deja la cel puțin 149, inclusiv cel produs la școala din Bend.