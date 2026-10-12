Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a compromis sistemele de refrigerare, provocând pierderi de milioane de euro prin distrugerea alimentelor proaspete și congelate. Hackerii au reușit să preia controlul asupra software-ului ce reglează temperaturile frigorificelor, determinându-le să se supraîncălzească la 50°C peste noapte, relatează BBC.

Haos în supermarketuri

Incidentul, descris ca fiind „extrem de grav și fără precedent” de către Dominique Schelcher, directorul executiv al Coopérative U, a afectat peste 500 de magazine din întreaga Franță, inclusiv lanțuri renumite precum Carrefour, Intermarché, Monoprix și E.Leclerc. P100 de magazine ale Coopérative U au fost vizate, în timp ce cel puțin 300 de locații Intermarché și Netto au fost compromise.

Atacul a vizat un software furnizat de compania daneză Danfoss, utilizat pentru gestionarea de la distanță a unităților frigorifice. Danfoss a explicat că problema a apărut la modelele mai vechi de echipamente, care nu puteau beneficia de actualizări pentru a remedia o vulnerabilitate cunoscută.

Consecințe financiare și probleme de sănătate publică

Pagubele financiare sunt considerabile. În regiunea Alsacia, două supermarketuri au raportat pierderi de 270.000 de euro, potrivit postului de televiziune BFMTV. La nivel național, valoarea totală a produselor deteriorate s-ar putea ridica la milioane de euro. Carrefour a confirmat că 80 de magazine din cele 6.000 ale sale au fost afectate, iar Monoprix a anunțat că 5% din cele peste 400 de magazine au fost vizate. În toate cazurile, produsele compromise au fost retrase de la vânzare pentru a evita riscuri pentru sănătatea publică.

„Magazinele au luat toate măsurile de precauție necesare pentru a scoate produsele din aceste unități”, a declarat grupul Mousquetaires, care administrează Intermarché și Netto. Angajații lucrează pentru a reaproviziona rafturile „cât mai curând posibil”.

Managerii magazinelor au fost surprinși luni dimineață de aerul fierbinte care ieșea din congelatoare. În unele locații, temperaturile ridicate au provocat chiar mici incendii. O fotografie publicată de BFMTV arată un congelator dintr-un raion de înghețată cu o temperatură de 26,5°C, mult peste limita de siguranță.

„Atac cibernetic de amploare”

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind criminalitatea cibernetică, calificând incidentul drept „un atac cibernetic de amploare”. Comisarul european pentru alimente, Christophe Hansen, a condamnat ferm această acțiune, declarând pe rețeaua de socializare X: „Securitatea alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile. Deoarece transformarea alimentelor în arme a devenit o realitate.”

Într-o postare pe aceeași platformă, Dominique Schelcher a subliniat că personalul Coopérative U este „complet mobilizat, în coordonare cu specialiștii în refrigerare, pentru a restabili situația cât mai repede posibil”. El a făcut apel la o investigare detaliată a atacului, subliniind că „țintirea echipamentelor esențiale pentru aprovizionarea cu alimente a Franței este inacceptabilă”.

Un alt atac cibernetic la grupul Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image și Profi

Grupul olando-belgian Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari jucători din sectorul de retail alimentar la nivel mondial, a anunțat luni că se confruntă cu un incident de securitate cibernetică în cadrul rețelei sale informatice.