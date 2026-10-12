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Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a compromis sistemele de refrigerare, provocând pierderi de milioane de euro prin distrugerea alimentelor proaspete și congelate. Hackerii au reușit să preia controlul asupra software-ului ce reglează temperaturile frigorificelor, determinându-le să se supraîncălzească la 50°C peste noapte, relatează BBC.
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Incidentul, descris ca fiind „extrem de grav și fără precedent” de către Dominique Schelcher, directorul executiv al Coopérative U, a afectat peste 500 de magazine din întreaga Franță, inclusiv lanțuri renumite precum Carrefour, Intermarché, Monoprix și E.Leclerc. P100 de magazine ale Coopérative U au fost vizate, în timp ce cel puțin 300 de locații Intermarché și Netto au fost compromise.
Atacul a vizat un software furnizat de compania daneză Danfoss, utilizat pentru gestionarea de la distanță a unităților frigorifice. Danfoss a explicat că problema a apărut la modelele mai vechi de echipamente, care nu puteau beneficia de actualizări pentru a remedia o vulnerabilitate cunoscută.
Pagubele financiare sunt considerabile. În regiunea Alsacia, două supermarketuri au raportat pierderi de 270.000 de euro, potrivit postului de televiziune BFMTV. La nivel național, valoarea totală a produselor deteriorate s-ar putea ridica la milioane de euro. Carrefour a confirmat că 80 de magazine din cele 6.000 ale sale au fost afectate, iar Monoprix a anunțat că 5% din cele peste 400 de magazine au fost vizate. În toate cazurile, produsele compromise au fost retrase de la vânzare pentru a evita riscuri pentru sănătatea publică.
„Magazinele au luat toate măsurile de precauție necesare pentru a scoate produsele din aceste unități”, a declarat grupul Mousquetaires, care administrează Intermarché și Netto. Angajații lucrează pentru a reaproviziona rafturile „cât mai curând posibil”.
Managerii magazinelor au fost surprinși luni dimineață de aerul fierbinte care ieșea din congelatoare. În unele locații, temperaturile ridicate au provocat chiar mici incendii. O fotografie publicată de BFMTV arată un congelator dintr-un raion de înghețată cu o temperatură de 26,5°C, mult peste limita de siguranță.
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind criminalitatea cibernetică, calificând incidentul drept „un atac cibernetic de amploare”. Comisarul european pentru alimente, Christophe Hansen, a condamnat ferm această acțiune, declarând pe rețeaua de socializare X: „Securitatea alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile. Deoarece transformarea alimentelor în arme a devenit o realitate.”
Într-o postare pe aceeași platformă, Dominique Schelcher a subliniat că personalul Coopérative U este „complet mobilizat, în coordonare cu specialiștii în refrigerare, pentru a restabili situația cât mai repede posibil”. El a făcut apel la o investigare detaliată a atacului, subliniind că „țintirea echipamentelor esențiale pentru aprovizionarea cu alimente a Franței este inacceptabilă”.
Grupul olando-belgian Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari jucători din sectorul de retail alimentar la nivel mondial, a anunțat luni că se confruntă cu un incident de securitate cibernetică în cadrul rețelei sale informatice.
Ahold Delhaize este un actor dominant pe piața de retail din România, unde operează o rețea extinsă ce numără peste 1.000 de supermarketuri și magazine de proximitate Mega Image, la care se adaugă aproximativ 3.400 de unități Profi, gestionate direct sau prin intermediul agenților parteneri.