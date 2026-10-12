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Șapte senatori republicani și democrați îi cer lui Trump să renunțe la planul de a cumpăra motorină rusească și îl avertizează că încalcă legea

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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Președintele american Donald Trump Sursa foto: Getty Images
Președintele american Donald Trump Sursa foto: Getty Images
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Un grup bipartizan, format din patru senatori republicani și trei senatori democrați, i-a transmis președintelui american Donald Trump să „renunțe imediat” la planul său de a suspenda unele sancțiuni impuse Rusiei pentru a cumpăra motorină rusească, relatează The Associated Press.

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Trump i-a șocat de-a dreptul pe majoritatea aleșilor din Congresul SUA când a anunțat vineri că a avut o discuție telefonică „extrem de fructuoasă” cu Vladimir Putin și s-a înțeles cu liderul autocrat rus să livreze 4,8 milioane de tone de motorină rusească în următoarele luni, dintre care 300.000 de tone în octombrie și 500.000 de tone în noiembrie.

Donald Trump, acuzat de încălcarea legii

Patru senatori republicani și trei senatori democrați au publicat duminică o declarație comună de protest. Aceștia afirmă că administrația Trump nu s-a consultat cu Congresul SUA și nu a prezentat nicio explicație pentru a-și justifica decizia cu privire la supendarea unor sancțiuni pentru a permite achiziții de motorină rusească, așa cum prevede legea.

„Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o gură de oxigen financiară în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni. Administrația trebuie să renunțe la această direcție”, scriu cei șapte senatori.

Congresul SUA „a interzis în mod explicit importurile de energie din Rusia în 2022, pentru a împiedica finanțarea războiului brutal al lui Putin împotriva Ucrainei cu bani americani”, subliniază ei.

Semnatarii scrisorii sunt republicanii Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis și John Curtis și democrații Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal și Ron Wyden.

Președintele SUA subminează o lege promulgată de el acum câteva săptămâni

Într-un acordat duminică pentru NBC News, Thom Tillis spune că există motive întemeiate pentru a afirma că președintele Trump va încălca legea dacă va continua până la capăt cu planul său de a cumpăra motorină rusească.

Senatorul republican a reiterat că Rusia este parte agresoare și că „poate pune capăt acestui război retrăgându-se din teritoriul pe care l-a ocupat în Ucraina”.

Anunțul lui Trump a venit la doar câteva săptămâni după ce Congresul a adoptat legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, un amplu pachet de noi sancţiuni împotriva Rusiei și Iranului care poartă numele fostului senator republican din Carolina de Sud, decedat în iulie. Trump alege practic să submineze această lege, deși a promulgat-o.

Inițiativă legislativă pentru blocarea unor eventuale achiziții de motorină rusească

„Congresul a fost clar: SUA nu ar trebui să importe petrol din Rusia până când nu își va înceta agresiunea împotriva Ucrainei și nu va înceta amenințările la adresa aliaților noștri din NATO. Decizia președintelui Trump de a permite importurile de motorină rusească în SUA contravine direct acestei legi”, semnalează senatorii republicani și democrați.

Un alt ales republican, Brian Fitzpatrick, a anunțat că va iniția un vot în Congresul SUA pentru a bloca achizițiile de motorină rusească anunțate de Donald Trump.

Acordul Trump - Putin ajută mai degrabă Rusia decât SUA

Experții în energie spun că este puțin probabil ca acordul dintre Trump și Putin să ducă la ieftinirea motorinei.

Richard Nephew, cercetător senior la Centrul pentru Politică Energetică Globală al Universității Columbia, subliniază că cele 4,8 milioane de motorină anunțate cu mare pompă de Trump abia de acoperă consumul pentru zece zile în Statele Unite.

În schimb, Iranul și Rusia ar putea beneficia mai mult decât SUA. „Iranienii sunt probabil foarte entuziasmați, deoarece acest lucru arată că există încă multă presiune asupra SUA. Iar rușii sunt entuziasmați, deoarece acest lucru pune o mare gaură în regimul de sancțiuni”, estimează cercetătorul.

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Tags: Războiul Rusia-Ucraina SUA (Statele Unite ale Americii) Donald Trump
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