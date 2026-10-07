Un atac sângeros s-a produs miercuri într-o unitate de învățământ din orașul Ostrołęka, situat în nordul Poloniei. Un tânăr în vârstă de 19 ani, elev al instituției, a atacat cu un cuțit mai mulți colegi și cadre didactice, rănind opt persoane înainte de a fi capturat de polițiști într-o zonă împădurită din apropiere, relatează Reuters și AFP.

Incidentul a avut loc în incinta și în imediata proximitate a Liceului Profesional nr. 4 din Ostrołęka, o localitate cu o populație de aproximativ 50.000 de locuitori, aflată la 120 de kilometri nord de capitala Varșovia.

Cum s-a desfășurat atacul din liceul din Ostrołęka

Potrivit procurorului local Elżbieta Łukasiewicz, atacatorul a intrat în clădirea școlii înarmat cu un obiect tăietor-înțepător și a atacat fără discernământ persoanele care i-au ieșit în cale. Printre victime se numără atât elevi ai liceului, cât și cadre didactice.

Reprezentanții serviciului de pompieri au precizat pentru agenția națională de presă PAP că bilanțul exact indică opt persoane rănite: trei adulți și cinci adolescenți.

Postul privat de televiziune RMF FM a transmis că două dintre victime se află în stare gravă, necesitând îngrijiri medicale de urgență.

Primarul orașului Ostrołęka, Paweł Niewiadomski, a confirmat că incidentul a generat momente de panică în comunitate, însă a dat asigurări că intervenția promptă a forțelor de ordine a eliminat orice pericol suplimentar pentru populație, situația fiind complet sub control.

Atacatorul a fugit în pădure și s-a rănit singur

După ce a comis atacul, tânărul de 19 ani a părăsit în fugă incinta liceului, încercând să își piardă urma. Poliția poloneză a mobilizat efective impresionante și a reușit să îl localizeze și să îl imobilizeze într-o pădure din apropiere.

Inspectoratul de Poliție a publicat pe platforma X o fotografie din timpul capturării, în care suspectul apare întins la pământ, cu fața în jos, înconjurat de agenții care l-au încătușat.

Anchetatorii au precizat că tânărul a ajuns în grija echipajelor medicale imediat după reținere, având nevoie de îngrijiri din cauza unor leziuni pe care și le-a provocat singur prin automutilare în timp ce încerca să scape de autorități.