Un incendiu de proporții a izbucnit la un important complex petrolier din regiunea Moscova în noaptea de luni spre marți, în urma unuia dintre cele mai masive atacuri cu drone înregistrate de la începutul războiului. Ținta principală a fost Centrul Liniar de Producție și Dispecerizare Volodarsk, un punct critic pentru alimentarea cu combustibil a capitalei ruse, relatează The Kyiv Independent.

Conform informațiilor transmise de presa de stat de la Moscova, raidul nocturn a fost cel mai mare atac cu drone pe care l-a înregistrat regiunea în ultimii doi ani.

Sute de drone au vizat capitala Rusiei

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a afirmat că cel puțin 650 de drone ucrainene au zburat spre direcția capitalei în atacul de peste noapte.

Potrivit oficialului rus, apărarea aeriană ar fi doborât 105 dintre aparatele de zbor fără pilot chiar în timp ce se apropiau de Moscova, majoritatea celorlalte fiind interceptate la distanță.

În ciuda declarațiilor privind doborârea țintelor, atacul a provocat daune vizibile la sol.

Imaginile surprinse de martorii oculari din localitatea Konstantinovo, aflată la doar 40 de kilometri de centrul Moscovei, arată flăcări mari și coloane groase de fum care se ridică din instalația Volodarsk.

Complexul industrial se află la o distanță de aproximativ 450 de kilometri de granița cu Ucraina.

De ce este crucial complexul Volodarsk pentru Moscova

Infrastructura lovită are o importanță strategică deosebită pentru regiune. Cu o capacitate de producție și stocare de 3 milioane de tone de produse petroliere anual, depozitul Volodarsk este cel mai mare obiectiv de acest tip din regiunea Moscovei, potrivit publicației independente ASTRA.

Importanța sa este amplificată de rețeaua de conducte directe care conectează această instalație de principalele aeroporturi care deservesc capitala rusă, ceea ce înseamnă că orice perturbare a activității poate afecta logistica aeriană și aprovizionarea cu combustibil.

Strategia Ucrainei și atacurile de la Kiev

Forțele armate ale Ucrainei au intensificat în ultimele luni loviturile asupra infrastructurii militare și energetice din interiorul Rusiei, având ca scop diminuarea capacității economice și logistice a Moscovei de a susține efortul de război.

Conform datelor furnizate pe 4 octombrie de Ministerul Ucrainean al Apărării, mai mult de jumătate din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia a fost afectată sau avariată de atacurile cu drone de lungă durată.

În paralel, armata rusă continuă bombardamentele asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene.