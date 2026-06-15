Cine poate cere banii de la AFIR

Banii pot fi ceruți de întreprinderile din sectorul agricol și de societățile agricole legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Sunt eligibile și întreprinderile din industria alimentară, legal constituite, dar și proiecte ale organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare, adică OUAI și FOUAI, constituite potrivit Legii nr. 138/2004.

Pe scurt, programul se adresează fermierilor, societăților agricole, procesatorilor, fabricilor alimentare și organizațiilor de irigații care vor să își producă energie electrică din panouri solare pentru consum propriu.

AFIR precizează că investițiile trebuie să fie legate de activitatea desfășurată pe codurile CAEN eligibile din ghid. De aceea, primul lucru pe care trebuie să îl verifice un solicitant este dacă firma și activitatea pentru care cere banii se încadrează în regulile schemei.

Câți bani sunt disponibili

Bugetul total al sesiunii este de 265 de milioane de euro. Din această sumă, 145 de milioane de euro sunt pentru proiecte cu capacități instalate mai mici sau egale cu 1 MW. Alte 120 de milioane de euro sunt pentru capacități instalate mai mari de 1 MW. Ajutorul de stat este 100% nerambursabil, în limitele stabilite prin ghid.

Pentru capacități mai mici sau egale cu 1 MW, sprijinul poate ajunge la 650.000 de euro/MW. Pentru capacități mai mari de 1 MW, sprijinul poate ajunge până la 550.000 de euro/MW. Există și o limită maximă de 20 de milioane de euro pe beneficiar. Solicitanții pot depune mai multe proiecte, dar numai dacă investițiile sunt pentru locuri de consum diferite.

Ce se finanțează prin programul Schema de energie

Prin Schema de energie se finanțează instalații noi pentru producerea energiei electrice din surse solare. Beneficiarii pot cere bani pentru panouri fotovoltaice, cu sau fără capacitate de stocare în baterii.

Bateriile pot fi importante pentru fermele și fabricile care au nevoie de curent și în afara orelor în care panourile produc cel mai mult. Ele pot ajuta beneficiarul să folosească energia produsă în momentele în care are nevoie.

În această sesiune nu mai este finanțată componenta eoliană. AFIR a explicat că a eliminat această parte din cauza interesului scăzut al solicitanților pentru tehnologia eoliană în sectorul agroindustrial.

Până când se depun proiectele pentru Schema de energie

Cererile de finanțare se depun online pe site-ul AFIR, în perioada 15 iunie – 14 august 2026, iar dosarul se transmite exclusiv online, prin sistemul informatic al AFIR. Solicitantul are nevoie de documente tehnice, acte ale firmei, documente pentru teren sau clădire, date despre consumul de energie și semnătură electronică.

Foto: Libertatea. Imagine generată cu AI

De aceea, fermierii și procesatorii interesați trebuie să verifice rapid ghidul oficial și să înceapă pregătirea dosarului.

Ce acte trebuie pentru depunerea proiectului

Documentul principal este cererea de finanțare. Aceasta se completează electronic și se depune online. AFIR atrage atenția că cererea de finanțare nu se completează direct în browser. Formularul trebuie descărcat pe calculator și completat cu Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi.

Cererea trebuie completată manual, fără roboți sau soluții automate. Dacă este semnată electronic, nu trebuie imprimată și scanată. Solicitantul trebuie să aibă semnătură electronică calificată. Cererea de finanțare și documentele care o însoțesc se semnează de reprezentantul legal sau de persoana responsabilă cu implementarea proiectului, stabilită prin documentele firmei sau organizației.

Un alt document important este studiul de fezabilitate. Acesta nu trebuie să fie mai vechi de doi ani și trebuie realizat potrivit cerințelor din ghid. Din echipa care elaborează studiul de fezabilitate trebuie să facă parte personal autorizat ANRE în domeniul instalațiilor electrice. Studiul de fezabilitate trebuie să includă și analiza autoconsumului. Pentru firmele care au deja activitate și consum de energie, analiza se face pe baza ultimelor 12 facturi de energie, acolo unde acestea există.

Dacă solicitantul are o investiție finalizată sau un contract de finanțare ori de execuție pentru o activitate care urmează să consume energie, consumul poate fi estimat detaliat în studiul de fezabilitate, pe baza documentelor justificative.

Ce documente mai sunt cerute de AFIR

În dosar trebuie incluse bugetul solicitantului și documentele prin care se dovedește că proiectul a fost aprobat de firmă sau organizație. În funcție de forma de organizare, poate fi vorba despre hotărâre AGA, hotărâre CA sau alte documente asemănătoare.

AFIR cere și certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului. În cazul OUAI sau FOUAI, este necesară adeverința privind înscrierea în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare.

Mai trebuie depus actul constitutiv, actul de înființare, statutul sau documente echivalente, valabile la data depunerii documentelor care însoțesc cererea de finanțare.

Solicitantul trebuie să atașeze și copia documentului de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei responsabile cu implementarea proiectului. În funcție de situație, poate fi nevoie și de Buletinul Procedurilor de Insolvență sau de alte documente specifice categoriei din care face parte solicitantul. Dacă firma are datorii fiscale restante, trebuie depus graficul de eșalonare a datoriilor către bugetul local și bugetul general consolidat.

Ce acte trebuie pentru teren sau clădire

O parte importantă a dosarului este legată de locul unde vor fi montate panourile solare. Solicitantul trebuie să prezinte documente privind amplasamentul investiției. Poate fi nevoie de extras de carte funciară, acolo unde este cazul. Documentul trebuie să arate dreptul de folosință asupra terenului sau clădirii și faptul că imobilele nu au probleme juridice care ar putea bloca investiția.

Dacă solicitantul nu este proprietarul terenului sau al clădirii, trebuie depus documentul care dovedește dreptul de folosință. Poate fi contract de concesiune, superficie, închiriere, administrare sau alt document echivalent. Acest drept de folosință trebuie să fie valabil cel puțin cinci ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale în proiect.

Dacă acordul pentru montarea panourilor nu este prevăzut în contract, trebuie depus și acordul proprietarului pentru realizarea investiției. Este necesar și planul de amplasament. În acest document trebuie să fie evidențiate imobilele pe care se face investiția și poziționarea exactă a panourilor. Planul de amplasament nu trebuie să aibă viza OCPI, dar trebuie semnat de proiectant și de solicitant. AFIR precizează că amplasamentul proiectului nu poate fi modificat ulterior.

Ce riscă solicitanții dacă dosarul nu este complet

AFIR atrage atenția că solicitantul trebuie să verifice atașarea tuturor documentelor obligatorii la cererea de finanțare. Documentele incomplete, ilizibile, nesemnate sau lipsă pot duce la respingerea cererii.

Aceeași problemă poate apărea dacă AFIR cere clarificări, iar răspunsul solicitantului nu este suficient de clar. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca firma să fie eligibilă și proiectul să fie bun. Dosarul trebuie să fie complet, corect și ușor de verificat.

Ce trebuie să facă fermierii interesați

Primul pas este verificarea ghidului oficial publicat de AFIR. Solicitantul trebuie să vadă dacă firma este eligibilă, dacă activitatea se încadrează în codurile CAEN acceptate și dacă investiția propusă respectă condițiile schemei.

Apoi trebuie calculat consumul real de energie, pentru ca sistemul fotovoltaic să fie dimensionat corect. Un sistem prea mic poate să nu acopere nevoile fermei sau ale fabricii. Un sistem prea mare poate ridica probleme dacă nu este justificat prin consumul propriu. După această etapă, trebuie pregătite documentele tehnice și administrative, inclusiv studiul de fezabilitate, actele pentru firmă, documentele pentru teren sau clădire și cererea de finanțare. AFIR recomandă ca solicitanții să folosească doar informațiile și documentele oficiale publicate pe site-ul instituției.

Energia este una dintre cele mai mari cheltuieli pentru multe ferme și unități de procesare. Un sistem de panouri solare poate ajuta la reducerea facturii la curent, mai ales în activitățile cu consum constant. Pot fi vizate ferme zootehnice, sere, depozite frigorifice, fabrici de furaje, unități de procesare, spații de ambalare sau organizații de irigații. Avantajul principal este că beneficiarul își produce o parte din energia de care are nevoie și devine mai puțin dependent de prețurile din piață. Pentru o fermă sau o fabrică alimentară, acest lucru poate însemna costuri mai ușor de controlat pe termen lung.

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