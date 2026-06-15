Experiment inedit în zona Autostrăzii A7

Autostrada Moldovei A7 este făcută pentru Ucraina? Asociația „Moldova vrea autostradă” a decis să testeze acest mit și să răspundă la întrebarea care este intens promovată pe rețelele de socializare. Reprezentanții ONG-ului au făcut, astfel, un experiment inedit: au mers pe teren, au filmat și au numărat mașinile. Testul a fost realizat la Nodul Adjudu Vechi, situat la intersecția autostrăzii A7 cu drumul național DN11A (Adjud – Bârlad), la nord de municipiul Adjud, din județul Vrancea.

„De câte ori n-ați citit afirmația: «A7 e făcută pentru Ucraina!»? Pe Facebook, YouTube, TikTok, Instagram sau prin alte colțuri ale internetului. Așa că am zis să facem, probabil, cel mai «inutil» video din punctul nostru de vedere, pentru că răspunsul corect îl știam cu toții: să numărăm mașinile. Dar pentru unii dintre românii care au ajuns să nu mai creadă nimic, acest tip de experiment merită. Nu este un studiu perfect și nici nu pretinde să fie o măsurătoare științifică. Dar este, totuși, o numărătoare făcută la fața locului”, au transmis, luni, 15 iunie, pe Facebook, reprezentanții asociației „Moldova vrea autostradă”.

Rezultatul testului

Filmarea a fost realizată într-o zi de luni, în jurul orei 17.00, la Nodul Adjudu Vechi. Au fost numărate vehiculele timp de 30 de minute.

„Pentru un echilibru între traficul local și cel național, am măsurat doar ieșirea, la capăt de autostradă. Nu am numărat mașinile constructorului UMB, nici cele mici, nici cele mari”, potrivit sursei citate.

Iar rezultatele au fost clare: 128 de mașini cu număr de înmatriculare din România, 6 din Ucraina, 3 din Republica Moldova, 2 din Germania și câte una din Polonia, Bulgaria, Grecia și Irlanda.

„Vom repeta acest test la următorul capăt de autostradă, probabil peste vreo două luni, când poate vom avea deschis până la Bacău Nord. De data aceasta, cu câteva ajustări: o oră de filmare; câte 15 minute pe fiecare sens, alternativ; alt interval orar; iar dacă timpul ne permite, vom separa vehiculele pe categorii: autoturisme, transport persoane, transport mic de marfă și transport mare de marfă”, a transmis „Moldova vrea autostradă”.

Stadiul lucrărilor între Focșani și Bacău

Secțiunea Focșani – Bacău a Autostrăzii A7 are o lungime totală de 95,9 kilometri, iar întregul traseu este împărțit în trei loturi distincte, execuția lucrărilor fiind asigurată integral de constructorul român UMB.

Această secțiune cuprinde următoarele loturi, finanțate prin PNRR: lotul 1 Focșani – Domnești Târg; lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni; lotul 3 Răcăciuni – Bacău. Primul lot, care unește Focșani de Domnești Târg pe o distanță de 35,6 kilometri, este deja deschis circulației din 2025, oferind șoferilor o alternativă rapidă și sigură la aglomeratul drum național DN2. De asemenea, se circulă și pe o porțiune de 17 kilometri din lotul al doilea, cuprinsă între nodul rutier de la Domnești Târg și nodul de la Adjudu Vechi.

Urmează să se deschidă traficului și restul lotului 2, între Adjudu Vechi – și Răcăciuni, având o lungime de aproximativ 21,7 kilometri, împreună cu lotul 3 Răcăciuni – Bacău, de 21,5 km.

Secțiunea dintre Adjudu Vechi și Răcăciuni este gata de trafic, însă rămâne momentan în conservare. Planul autorităților este o deschidere odată cu finalizarea lotului vecin către Bacău, la sfârșitul acestei veri sau începutul toamnei, potrivit estimărilor făcute de CNAIR.

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