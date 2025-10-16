„Departamentul de Război al SUA este pregătit să-și aducă contribuția”

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO, unde Hegseth a subliniat hotărârea Washingtonului de a susține Ucraina și de a descuraja escaladarea conflictului.

„Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să ne aducă contribuția în moduri pe care numai Statele Unite le pot face”, a spus oficialul american.

Hegseth a adăugat că momentul actual reprezintă o oportunitate crucială pentru oprirea luptelor: „Acum este momentul să punem capăt acestui război tragic, să oprim vărsarea de sânge inutilă și să ne așezăm la masa negocierilor de pace.”

India nu va mai cumpăra petrol rusesc

Casa Albă a transmis că președintele american Donald Trump este „optimist” în legătură cu șansele de a încheia războiul din Ucraina, după succesul negocierilor recente care au dus la armistițiul din Gaza.

Trump ar fi discutat cu mai mulți lideri internaționali pentru a obține sprijin în direcția unei soluții diplomatice. Potrivit declarațiilor sale, premierul Indiei, Narendra Modi, s-a angajat să nu mai cumpere petrol din Rusia, o măsură considerată importantă în izolarea economică a regimului de la Kremlin.

Washingtonul vrea să convingă și China să reducă legăturile economice cu Moscova

Președintele american a anunțat, de asemenea, că intenționează să discute cu autoritățile de la Beijing pentru a determina China să reducă importurile de energie rusească.

Statele Unite consideră că diminuarea veniturilor provenite din petrol și gaze ar putea forța Rusia să accepte negocieri reale de pace, într-un moment în care frontul din Ucraina rămâne blocat, iar pierderile umane sunt tot mai mari.

„Statele Unite nu doresc o confruntare directă, dar nu vor permite ca agresiunea Rusiei să rămână fără consecințe”, a transmis oficialul american în încheierea reuniunii NATO.

