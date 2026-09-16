Un Airbus A321 rusesc este blocat, din februarie 2022, la Geneva. După 1.700 de zile de staționare, avionul nu mai poate zbura. Taxele de parcare au ajuns la milioane de euro, iar la bordul aparatului miroase a mâncare veche, scrie publicația sârbă Blic, parte a trustului media Ringier.

A venit de la Moscova, a aterizat la Geneva și nu a mai decolat niciodată. De mai bine de patru ani și jumătate, un Airbus A321 al companiei aeriene ruse Aeroflot se află pe aeroportul din Geneva.

Cum a ajuns avionul să stea de 4 ani la sol

Între timp, avionul a ajuns într-o stare deplorabilă. Se pare că până și mâncarea din februarie 2022 se află încă la bord, relatează portalul de aviație Aerotelegraph.

Airbusul cu numărul de înmatriculare VP-BOE a aterizat la Geneva pe 27 februarie 2022. În mod normal, el trebuia să se întoarcă la Moscova o oră mai târziu. Însă după atacul Rusiei asupra Ucrainei, evenimentele s-au succedat rapid.

Tot mai multe țări europene și-au închis spațiul aerian pentru aeronavele rusești. Avionul se îndrepta deja spre pista de decolare când și Italia și-a închis spațiul aerian. Pasagerii și echipajul au fost nevoiți să coboare.

De atunci, Airbusul se află la Geneva. În prezent, de aproape 1.700 de zile. Și se pare că a fost lăsat practic în aceeași stare în care se afla atunci. Rezervoarele ar fi încă pline cu kerosen, relata recent publicația Le Temps.

Pentru că în acea perioadă mâncarea era servită la bord, ea încă se află în avion, iar în interior ar mirosi a mâncare putrezită. Se pare că și rozătoarele s-ar simți acolo ca ele acasă.

1,7 milioane de euro pentru parcare

În starea actuală, aeronava nu ar mai putea pur și simplu să pornească și să decoleze: Airbusul nu a mai fost întreținut ani la rând.

Motoarele și alte componente sensibile nici măcar nu sunt acoperite. Sistemele electronice sunt considerate între timp învechite, iar structura avionului ar prezenta și fisuri. Pentru Oficiul Federal pentru Aviație Civilă este clar: avionul nu este în prezent apt de zbor.

Readucerea lui în stare de funcționare ar putea costa o avere. Printre altele, ar trebui înlocuite motoarele, roțile și practic toate sistemele electronice. De aceea, experții de pe aeroport se așteaptă ca A321 să nu mai decoleze niciodată.

Iar acest lucru costă o avere. Avionul rusesc lăsat la sol continuă să genereze cheltuieli, zi de zi. Taxele de staționare se ridică la peste 31.500 de euro pe lună, adică aproape 1.000 de euro pe zi. Calculând din februarie 2022, s-ar fi acumulat până acum peste 1,7 milioane de euro. Nu se știe dacă aceste taxe au fost plătite.

Nu este clar nici cui îi aparține în prezent aeronava. Situația este complicată: compania de leasing care deținea anterior avionul a fost între timp lichidată. În prezent, cea mai probabilă soluție este dezmembrarea A321 și vânzarea componentelor care mai pot fi folosite. Astfel, cel puțin o parte din taxele de parcare ar putea fi achitate.

Vremuri grele pentru aviația Rusiei

Airbusul Aeroflot de la Geneva este un simbol al aviației civile ruse. Sectorul trece prin vremuri dificile din cauza sancțiunilor impuse împotriva lui Putin și a aliaților săi.

Din această cauză, companiilor aeriene ruse le lipsesc piese de schimb de care au mare nevoie, iar lucrările de întreținere durează mai mult.

Aproape unu din cinci avioane rămâne la sol. Companiile aeriene private sunt afectate în mod deosebit. În cazul Azur Air, de exemplu, 74% din flotă este indisponibilă.