Avionul lui Zelenski a fost aproape să fie lovit de o dronă în timpul zborului spre Oslo

Avionul care îl ducea la Oslo pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost aproape să fie lovit de o dronă, a anunțat premierul Norvegiei, potrivit AFP.

„Avionul său a fost aproape să fie lovit de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stør, citat de NRK.

Volodimir Zelenski a zburat marți din Chișinău spre Oslo pentru a participa la înmormântarea regelui Harald al V-lea, care a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani. Președintele Ucrainei a asistat la funeralii împreună cu soția sa, Olena.

Ajuns la Oslo marți seara, președintele ucrainean a confirmat o întrevedere cu premierul norvegian, dar fără o conferință de presă, din motive de securitate. Zelenski nu a spus nimic despre incidentul din Republica Moldova, dar și-a exprimat speranța ca Ucraina să primească capacități de a dooborî dronele și rachetele rusești care o atacă zilnic.

El a mai spus că s-a deplasat la Oslo împreună cu soția sa pentru a-și exprima „recunoştinţa faţă de Norvegia la ceremonia de adio pentru Majestatea Sa regele Harald al V-lea”.

„Ucraina are o nevoie critică de sisteme de apărare antiaeriană şi de alte forme de susţinere militară şi se pregăteşte să înfrunte o iarnă grea”, a subliniat biroul premierului Norvegiei.