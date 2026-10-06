Armata rusă a început să testeze o metodă neconvențională de protecție împotriva atacurilor constante cu drone lansate de Ucraina: suspendarea unor baloane de baraj ancorate prin cabluri rezistente, menite să agațe și să doboare aeronavele fără pilot. Soluția, prezentată recent de televiziunea de stat de la Moscova, reprezintă o reinterpretare modernă a unei tactici defensive utilizate la scară largă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Kyiv Post.

Sistemul a fost prezentat oficial în cadrul emisiunilor canalului de televiziune de stat Rossiya, unde dezvoltatorii ruși au susținut că tehnologia este deja pregătită pentru a intra în faza de producție de masă.

Cum funcționează bariera de baloane și cabluri din kevlar

Conceptul tehnic din spatele acestui sistem se bazează pe ridicarea în aer a unor baloane de mari dimensiuni care susțin o rețea de cabluri verticale.

De aceste cabluri principale atârnă fire extrem de rezistente fabricate din kevlar, un material sintetic recunoscut pentru durabilitatea sa.

În momentul în care o dronă kamikaze încearcă să pătrundă în spațiul aerian protejat, firele din kevlar au rolul de a se încurca în elicele aeronavei fără pilot, blocându-i motorul și determinând prăbușirea imediată a acesteia înainte de a-și atinge ținta.

Conform evaluărilor prezentate în raportul tehnic, acoperirea defensivă a unei singure facilități industriale sau militare de mari dimensiuni ar necesita desfășurarea simultană a cel puțin zece astfel de baloane ancorate.

Forțarea dronelor să zboare la altitudini mari, în raza radarelor

Experții militari notează că rolul principal al acestor bariere nu este neapărat cel de a intercepta fizic fiecare aparat de zbor, ci de a crea un obstacol fizic vizibil.

Obligate să evite cablurile din Kevlar, dronele ucrainene sunt forțate să își schimbe traseul sau să urce la altitudini mai mari.

Această schimbare de altitudine le face semnificativ mai vulnerabile, deoarece le expune direct radarelor rusești de apărare aeriană, facilitând doborârea lor prin mijloace convenționale precum rachetele antiaeriene sau sistemele de artilerie.

Tactica nu reprezintă o noutate în istoria militară.

Baloanele de baraj au fost folosite pe scară largă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru protejarea orașelor, porturilor și centrelor industriale împotriva bombardamentelor aviatice, forțând avioanele inamice să zboare la înălțimi unde precizia atacurilor scădea considerabil.

Experimente improvizate și utilizarea baloanelor de către Ucraina

Testarea baloanelor de baraj se înscrie într-o serie mai lungă de încercări ale companiilor și armatei ruse de a proteja infrastructura critică de valurile de drone ucrainene.

Anterior, o companie din industria chimică din Rusia lansase o licitație publică pentru achiziția de baloane defensive, în timp ce concernul de stat Rostec a dezvoltat baloane echipate cu module radio pentru extinderea acoperirii comunicațiilor militare deasupra terenurilor accidentate.

Pe de altă parte, armata ucraineană explorează la rândul ei utilizarea tactică a baloanelor, însă într-un rol ofensiv.